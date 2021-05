UFC 262 na TV Tipsport: Bitva o uvolněný titul!

Hvězda největší komunity sázkařů, zápasník UFC Makhmud Muradov věří nevyzpytatelnému Beneilu Dariushovi: „Tonyho Fergusona mám velice rád, ale bohužel mu v tomto souboji nevěřím. Přál bych si, aby zvítězil, ale v posledních zápasech schytal mnoho úderů na hlavu, a to se může podepsat na jeho výkonu v tomto duelu. Navíc Tony nemládne a ve věku 37 let už to nebude ten samý zápasník. Beneil Dariush na lehkou váhu disponuje velkou silou a momentálně má šest vítězství v řadě. Navíc v těchto soubojích vypadal velice dobře a nebyly to žádné náhodné výsledky. Něco mi říká, že Beneil Dariush má na to, aby Tonyho Fergusona ukončil před limitem.“ Vsaďte si a sledujte všechny zápasy živě na TV Tipsport.

Oliveira získá pás šampiona!

Hlavním zápasem galavečeru UFC 262 bude souboj mezi Charlesem Oliveirou a Michaelem Chandlerem. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař Ribeiro88: Charles Oliveira je držitel černého pásu v BJJ a dost možná má aktuálně vůbec nejlepší BJJ v celém UFC. Nutno však dodat, že Charles má čím dál lepší postoj a platí tak za jednoho z nejkomplexnějších zápasníků napříč všemi vahami. Michael Chandler je samozřejmě velice kvalitní wrestler, bývalý šampion Bellatoru, avšak za mě je v globálu pořád o level za Oliveirou. Kolem Michaela je obrovský hype, především díky jeho premiéře, kde si po minutě zápasu s Danem Hookerem vystřihl své životní highlight KO. Za mě bude mít Oliveira navrch jak v postoji, tak případně na zemi a dojde si pro vytoužený titul.“

