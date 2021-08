Zůstanou Plzeň a Slavia 100%? Prolomí Jablonec bídu?

Plzeňská Viktoria rozjela ligu famózně. Ze čtyř zápasů vybojovala maximální počet bodů při skóre 7:3. O natažení vítězné série se fotbalisté ze západu Čech pokusí v nedělním střetu proti Karviné, které vstup do nového ročníku naopak moc nevyšel (bilance 0-2-2). Minule měl přitom tým MFK velmi dobře našlápnuto k premiérovému triumfu, nad Zlínem vedl ještě 30 minut před koncem 2:0. Pak se ale všechno pokazilo...

Obhájce titulu z Edenu je stejně jako Plzeň zatím také stoprocentní. Absolvoval však o jedno utkání méně (duel s Olomoucí byl odložen). Porazí Baník? Ostrava nerozehrála sezonu vůbec špatně. V 1. kole sice neuspěla v Jablonci, pak se ale nakopla a postupně sejmula Zlín (5:1), České Budějovice (3:1) a Pardubice (3:1). Slavia se tak musí mít na pozoru. Na druhou stranu, z dlouhodobého hlediska se jí na mužstvo FCB daří – na Laštůvku a spol. vyzrála v každém z předchozích šesti domácích ligových zápasů.



Jablonec = další vrásky?!



Z výsledkového útlumu se v neděli pokusí vymanit Liberec (jde na Budějovice) s Jabloncem (Slovácko). Co na to HanaMik? Ve své analýze míní, že bída zelenobílých bude pokračovat: „Letos se trápí, což potvrdil i duel s Teplicemi, kde padli 0:1. Z posledních šesti soutěžních utkání mají bilanci 1-1-4. To Slovácko se proměnilo z klubu, který hrával o udržení, na mužstvo, jež bojuje o poháry. V tomto ročníku si nevede špatně. Je očividné, že umístění v minulé sezoně nebylo náhodné.“



Souhlasíte? Nechte se inspirovat.



