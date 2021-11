Tipsport extraliga: Umlčí Třinec Tygry? Další výbuch Zlína?

Obhájce titulu v pátek změří síly se starým známým Libercem, posledním finalistou play off, který se však letos zatím brodí ve výsledkovém průměru. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte kompletní program elitní české hokejové scény v přímých přenosech na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Žhavým favoritem Tipsport extraligy je vedle Vrány a spol. také Sparta. A to i přesto, že Pražané v tuto chvíli neprožívají ideální období. Ztratili formu. Sice teď porazili Kometu 5:2, předtím ale tahali osmidílnou sérii bez triumfu. Nakopne je právě úspěch v Brně? Nyní se postaví Vítkovicím, které zdolali osmkrát z předchozích devíti vzájemných duelů. V pátek se pozornost stočí i do Hradce. Rozjetí Východočeši (sedm výher v řadě) jdou na Plzeň. Co říká historie? Indiáni na ledě aktuálně třetího týmu tabulky uspěli v pěti z posledních šesti střetů.



Baťovo město v temnotě



Tipér TobiasJakubLUCK si vsadil na Olomouc. Ta se představí ve Zlíně: „Berani mají katastrofální sezonu. Z 22 utkání padli 20x. Jsou to největší adepti na sestup. Na druhé straně stojí Kohouti spoléhající se na útočné duo David Krejčí – Jan Káňa. Hanáci minule přestříleli Bílé Tygry 6:4 a okupují sedmou pozici. I přes domácí prostředí Zlínu prostě nevěřím. Za předchozích pět zápasů dal dohromady jen pět gólů! Vidím to tak na 4:1 nebo 5:1 pro hosty,“ zanalyzoval sázkař dvojku v kurzu 2,15.



