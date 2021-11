Liga mistrů servíruje šlágry! Jak zamíchají postupovými kartami?

Villarreal hostí Manchester United a Juventus míří na půdu Chelsea. Ve hře ale budou i další giganti. Bayern změří síly s Dynamem Kyjev a Barcelona hostí na Camp Nou Benfiku. Kdo bude slavit? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Ve skupině F je situace hodně zamotaná a žádný tým ještě nemá účast v jarních vyřazovacích bojích milionářské soutěže jistou. Nejblíže k němu mají Villarreal s Manchesterem United. Oba celky získaly shodně po sedmi bodech. Nyní si to rozdají mezi sebou. Zaváhání si příliš dovolit nemohou, protože Atalanta chytla formu, a pokud porazí Bern, bude na osmi bodech.

Žlutá ponorka, která loni ovládla Evropskou ligu, příliš nezáří v La Lize, ale v pohárové Evropě to tak špatné není. To samé lze říct o Red Devils. Ti o víkendu dostali další tvrdou lekci, když je vypráskal Watford 4:1. To už byla pro vedení klubu poslední kapka a manažer Ole Gunnars Solskjaer se musel poroučet.

Zajímavý bude i střet Chelsea s Juventusem. Italský velkoklub se sice trápí v Serii A, v Champions League je ovšem stoprocentní. Blues zatím padli ve skupině jen jednou, když nestačili právě na Starou dámu (0:1). Oproti Turínským však září v domácí soutěži. Premier League po 12 kolech dokonce vedou o tři body před Manchesterem City. Vděčí za to nejen nejlepší defenzivě (4 inkasované góly), ale i druhému nejúdernějšímu útoku (30 branek).

Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky!