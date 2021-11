Liberecké volejbalistky ukončily vítěznou sérii Králova Pole

"Do utkání jsme vstoupily trošičku nervózně, protože po minulém prohraném zápase u Šelem a po tie-breaku s KáPéčkem u nich jsme věděly, že to dnes bude velice těžký zápas. Naštěstí po vybojované koncovce v druhém setu jsme už byly nad soupeřem. Tlačily jsme výborně servisem a konečně jsme si touto činností i pomohly, měly jsme i lehčí obrany a jsme rády, že to takto dopadlo," uvedla liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

Jen o bod za Olomoucí zaostávají volejbalistky Ostravy, mají však dva zápasy k dobru, a také Prostějov. Ten si dnes odvezl všechny tři body z Prahy po výhře 3:1 nad Olympem.

Extraliga volejbalistek - 12. kolo: Olymp Praha - Prostějov 1:3 (-21, 20, -17, -22) Nejvíce bodů: Šimáňová 16, Patočková 11, Kalhousová a Neumannová po 9 - Fričová 20, Beránková 16, Raquel a Smolková po 12. Ostrava - Frýdek-Místek 3:0 (12, 15, 17) Nejvíce bodů: Kotlabová 18, Zemanová 11, Jedličková a Štrbová po 10 - Diatková 8, Ulumbelašviliová a Mitregaová po 5. Šternberk - Olomouc 1:3 (32, -13, -23, -20) Nejvíce bodů: Herdová 24, N. Látalová 15, Kormendyová 12 - Šepelová 20, Babičová 19, Blancová 18. Liberec - KP Brno 3:1 (-18, 24, 7, 16) Nejvíce bodů: Kvapilová 24, Nová 15, Šulcová 12 - Sweetová 13, Bukovská 12, Pavlíková 9. Šelmy Brno - Přerov 3:0 (15, 17, 12) Nejvíce bodů: Pluhařová a Faltínová po 13, Širůčková 9 - Hutchinsonová 5, Šrámková, McClellanová a Köhlerová po 4.