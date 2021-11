Řezáčová míří na šampionát, tátu v Plzni ale neoslovuje

V pouhých dvaceti letech se stala výraznou oporou plzeňských házenkářek, pod trenérským dohledem otce Richarda dozrála Karin Řezáčová v jednu z nejlepších českých brankářek. Chystá se na závěrečný kemp reprezentace před prosincovým mistrovstvím světa a věří, že se podívá i na šampionát do Španělska.

Za národní tým debutovala teprve před měsícem, kdy chytala v Besanconu proti olympijským vítězkám z Francie v rámci evropské kvalifikace „Utkání jsem si moc užívala, ale taky jsem byla pořádně nervózní. Až se mi z toho svíralo srdce," vzpomíná Řezáčová.

Při dlouhodobém zranění Lucie Satrapové figuruje spolu s Petrou Kudláčkovou a Hanou Mučková mezi třemi brankářkami, které se objeví na turnaji O štít města Chebu. „Nominace na generálku před mistrovstvím si moc vážím. Pro mě je pořád ještě dost výjimečné, že jsem součástí ženské reprezentace a snad si i zachytám," říká nejvytíženější gólmanka interligy.

Žádná jiná nemá takovou minutáží či počet zákroků. Společně s nejlepší střelkyní soutěže Veronikou Galuškovou letos vytáhla Plzeň do horních pater interligové tabulky, aktuálně jde o třetí nejlepší český klub po Mostu a Kynžvartu.

Plzeňské družstvo už třetím rokem trénuje Richard Řezáč. „Když mě kritizoval z tribuny, nikdy jsem si jeho připomínky moc k srdci nebrala, i když byl už tehdy zkušený kouč. Jako svého trenéra už ho ale stoprocentně poslouchám a přijímám rady," prozrazuje brankářka.

Podobný vývoj u dcery pozoruje i Richard Řezáč. „V dětství si ode mě do házené moc mluvit nenechala. Asi jsem byl mnohdy až moc kritický, což neuměla přijímat. Teď už ale dospěla a dokážeme se o házené normálně bavit. Vztah máme dobrý," pochvaluje si kouč.

Dcera má problém s jedinou věcí. „Na tréninku mu netykám, to bylo divné vůči ostatním holkám. Vlastně ho ani neoslovuju, abych se vyhnula trapasu," směje se novopečená studentka právnické fakulty v Plzni. V blízké budoucnosti ale upřednostní házenou. „Světový šampionát vyšel zrovna na zkouškové období, takže se možná v tomto školním roce nedostanu do letního semestru," krčí rameny Řezáčová. Školu by však ráda dodělala, až pak plánuje zkusit zahraniční angažmá. „Házená mě naplňuje a chci se v ní posouvat dál," dodává.