Fulín dojel jedenáctý na Světovém poháru cestovních vozů v Mostě

Fulín zásluhou desátého místa ve druhé části kvalifikace vyrážel do první jízdy z pole position, ale hned v první zatáčce po startu se dostal do kolize, po které musel odstoupit. "Měli jsme problémy se spojkou, takže být druhý v první zatáčce nebylo špatné. Došlo ke kontaktu několika jezdců, do kterého jsem se bez vlastní viny zamotal, a soupeři mě semleli," řekl Fulín.

Do druhé jízdy startoval Fulín z předposlední řady a osmnáctého místa. Takřka na identickém místě, kde skončil závod předtím pro něj, došlo i tentokrát k tvrdému střetu a závod byl přerušen. Po vydařeném opakovaném startu si český jezdec polepšil ze třináctého na jedenácté místo. Nechal za sebou na příklad bývalého pilota F1 Tiaga Monteira z Portugalska a vítěze první jízdy Argentince Nestora Girolamiho.

"Myslím, že můžu být spokojený. Ve druhém závodě se mi dařilo dosahovat časy srovnatelné s továrními piloty přede mnou, s výjimkou prvních dvou v cíli," zhodnotil Fulín druhou jízdu.

Celkově byl český jezdec s víkendem spokojený. "Začátek byl snový, druhé místo v prvním volném tréninku šokovalo všechny. Kvůli divoké kartě jsme měli méně přidělených pneumatik. Musíme si uvědomit, že jsme závodili proti nejlepším jezdcům v cestovních vozech na světě," dodal Fulín.

Během dne se také v Mostě uskutečnila oslava dvaceti let od startu prvního a dosud jediného Čecha ve formuli 1. Tomáš Enge fanouškům předvedl originální monopost Prost s označením AP04, s nímž v roce 2001 absolvoval tři Velké ceny.