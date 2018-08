Sbohem, já končím! Dvojnásobný mistr světa po sezóně opustí formuli 1

Došla mu trpělivost. Už se nechce dál plácat na hraně bodované desítky. Španělský pilot Fernando Alonso ukončí po sezóně kariéru ve formuli 1. Mistr světa z let 2005 a 2006 letos jezdí za McLaren a v průběžném pořadí šampionátu je devátý. Informaci během úterý oficálně potvrdil jeho tým. Šampión chce najít novou výzvu. Podle spekulací by měl zamířit do americké závodní série IndyCar.

Podobné rozhodnutí se dalo čekat. Přesto své fanoušky šokoval. Fernanda Alonsa už v příští sezóně závodit ve formuli 1 neuvidíme. Po dvou mistrovských titulech, 32 vítězstvích, 22 pole positions a téměř stovce pódií svou kariéru končí.

"Po sedmnácti krásných letech v tomto úžasném sportu pro mě nastal čas na změnu. Užil jsem si každou minutu neskutečných sezón. Nedokážu dostatečně poděkovat lidem, kteří mi je pomohli udělat výjimečnými," líčí Fernando Alonso. "V aktuální sezóně nám zbývá ještě několik velkých cen. Zúčastním se všech s ještě větším odhodláním a vášní než kdykoliv předtím," ujišťuje pilot McLarenu.

Alonso by nejspíš mohl zamířit do americké série IndyCar, aby mohl zaútočit na zisk tzv. trojkoruny motoristického sportu - tedy triumf ve Velké ceně Monaka formule 1, vítězství ve 24 hodin v Le Mans a 500 mil v Indianapolis.

Závod v Monaku Alonso vyhrál v letech 2006 a 2007, v Le Mans triumfoval loni a k prestižní metě mu chybí už jen vítězství v Indianapolis. Bývalý pilot Minardi, Renaultu nebo Ferrari se může stát teprve druhým jezdcem, který by trojkorunu získal. Dosud ji má pouze Brit Graham Hill.

Odchází, aby se ještě vrátil...?

"Uvidíme, co nám budoucnost přinese. Nové výzvy jsou hned za rohem. Užívám si nejkrásnější chvíle svého života, ale cítím, že se potřebuji pustit do nových dobrodružství," vysvětluje svůj odchod.

Naznačuje však, že ještě nemusí být definitivní. "Chci poděkovat všem v McLarenu. Mé srdce bude navždy patřit tomuto týmu. Vím, že se v budoucnu vrátí silnější. To by mohl být pro mě správný moment na návrat do šampionátu. Opravdu by mě to potěšilo," nechává si otevřená vrátka.

Jasno prý měl již dlouho. "Rozhodnutí jsem udělal už před několika měsíci. Chtěl bych však poděkovat lidem z týmu za jejich snahu změnit ho. A hlavně mým fanouškům po celém světě. Jsem si jist, že se naše cesty v budoucnu ještě zkříží," říká Alonso trochu tajemně.

Do formule 1 přišel v roce 2001 a o čtyři roky později se stal nejmladším mistrem světa v historii. Třikrát obsadil v konečném pořadí šampionátu druhé místo, na kontě má 32 vítězných Velkých cen a v 97 závodech se umístil na stupních vítězů.