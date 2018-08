Mercedes není zvyklý prohrávat. Nyní budeme rozdávat rány my, říká šéf Ferrari

Mercedes formuli 1 dominoval několik let. Letos však boj o titul světového šampióna a Pohár konstruktérů svádí s Ferrari, které se výrazně zlepšilo. To německý tým těžce nese a Lewis Hamilton dokonce prohlásil, že italská stáj užívá nějaké triky. „Nejsou na to zvyklí,“ komentuje situaci šéf Ferrari, Maurizio Arrivabene.

I když Mercedes v Poháru konstruktérů vede před Ferrari o patnáct bodů a Lewis Hamilton má náskok na druhého Sebastiana Vettela sedmnáct bodů, je německý tým, který od zavedení nových pohonných jednotek v roce 2014 formuli 1 dominoval, nyní poněkud frustrovaný. Úřadující mistr světa Hamilton, největšího soupeře dokonce po Velké ceně Belgie obvinil, že mají v autě několik triků a naznačil tak, zda se nejedná o porušování pravidel.

Za svůj výrok sklidil třiatřicetiletý jezdec Mercedesu kritiku a ihned se snažil vše vysvětlit. „Neříkám, že je to něco nelegálního. Říkám jen to, že všichni máme nějaké triky. Trik je něco, co vám pomáhá dodat extra výkon. To je vše,“ hájil se Hamilton. Jeho vyjádření nenechalo bez povšimnutí ani Ferrari.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 21 závodů): 1. Hamilton 231 b. 2. Vettel 214 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) 146 4. Bottas (Fin./Mercedes) 144 5. Verstappen 120 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) 118

Podle šéfa Ferrari Maurizia Arrivabeneho takhle Mercedes reaguje jen proto, že už není zvyklý na porážky. „Nejsou na to zvyklí. Několik let jsme teď dostávali rány zleva i zprava my, vždy jsme se ale dokázali zvednout. My na to zvyklí jsme, oni nejsou. Je potřeba je udržet pod tlakem. Nastal čas, abychom rány rozdávali my,“ prohlásil Arrivabene na webu Motorsport.com.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 375 b. 2. Ferrari 360 3. Red Bull 238 4. Renault 82 5. Haas 76 6. McLaren 52

O víkendu je na programu Velká cena Itálie a Sebastian Vettel by před domácím publikem rád snížil ztrátu na Hamiltona. „Máme teď dobré auto, které se zdá, všude funguje. Tak doufám, že se nám podaří udržet formu a rychlost i v Monze,“ přeje si Vettel, čtyřnásobný světový šampión.