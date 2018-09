Už se těším, až z formule 1 odejde, tvrdí Magnussen po incidentu s Alonsem

Hodně rozzlobený je na Fernanda Alonsa Kevin Magnussen. Pětadvacetiletý Dán se dostal do sporu s dvojnásobným světovým šampiónem po sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Itálie, kdy v posledním kole Q2 oba bojovali o postup do další části, avšak neuspěl ani jeden. „Už se těším, až Alonso na konci sezóny opustí formuli 1,“ prohlásil Magnussen, jezdec Haasu.

Do třetí části sobotní kvalifikace na Velkou cenu Itálie se chtěli dostat oba. Neuspěl ale ani jeden. Fernando Alonso z McLarenu a Kevin Magnussen z Haasu spolu v posledním kole Q2 v první šikaně okruhu sváděli souboj. Alonso chtěl Magnussena předjet, ten ho však nechtěl pustit, v důsledku toho nedokázali zajet rychlý čas a do další fáze kvalifikace se nepodívali.

Zatímco Alonso bral incident s nadhledem, Magnussen byl hodně naštvaný. „Fernando se záměrně snažil být blízko za mnou,“ rozčiloval se Magnussen na webu news.com.au. „Byli jsme skupina šesti nebo osmi vozů. Po výjezdu z Ascardi podle mě Fernando zahříval pneumatiky, takže jel pomalu. Předjel jsem ho. Pak ale z nějakého důvodu zrychlil, pověsil se za mě místo toho, aby si nechal odstup jako to dělají všichni ostatní,“ líčil pětadvacetiletý Dán s tím, že si Alonso podle něj myslel, že ho v první zatáčce předjede.

„Bylo to od něj hloupé a zbytečné. Po kvalifikaci za mnou přišel a vysmál se mi do tváře. Evidentně žádný respekt,“ zuřil dál jezdec Haasu. „Už se těším, až na konci sezóny odejde z formule 1. Myslí si o sobě, že je Bůh, ale to rozhodně není,“ dodal Magnussen, který v nedělní Velké ceně Itálie nebodoval.

„Všichni jsme na konci kola jeli pohromadě, když se vůz Haasu najednou rozhodl předjíždět jezdce, kteří byli seřazeni za sebou. Bok po boku jsme pak vjeli spolu do první zatáčky a zničili naše pokusy na zajetí rychlého kola,“ vysvětloval svůj pohled na věc Alonso. „Jsou různé kategorie jezdců a pak je jeden druh pilotů z Haasu, kteří mají rychlé auto a měli by se dostat do třetí části kvalifikace. Na mě to vliv nemělo, dostal jsem se tam, kam patřím. Byla to docela legrace,“ uzavřel dvojnásobný světový šampión.