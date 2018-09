Formule 1 bez Red Bullu? Když spolupráce s Hondou nebude fungovat, tým prý odejde

Když Red Bull na začátku léta oznámil, že bude od příští sezóny používat motory Hondy namísto Renaultu, mnohé tímto rozhodnutím překvapil. Rakousko-britská stáj doufá, že by s japonským dodavatelem pohonných jednotek opět mohla začít vyhrávat. Co když to ale nevyjde? "Tak z formule 1 odejdeme," tvrdí Helmut Marko, poradce týmu.

Red Bull po letošní sezóně ukončí dlouholetou spolupráci s francouzským dodavatelem motorů, Renaultem, se kterým slavil nejen čtyři tituly světového šampióna, ale i vítězství v Poháru konstruktérů. Poslední dobou však jejich vztah nebyl ideální. Pohonné jednotky vypovídaly službu čím dál tím častěji a tým se začal zlobit.

„Potřebujeme rychlý a spolehlivý motor,“ vyzýval Helmut Marko, poradce Red Bullu, během letošního roku několikrát Renault. K žádné zásadní změně ale nedošlo, a tak se tým dohodl, že od nadcházející sezóny začne používat pohonné jednotky Hondy. Tento krok, mnoho fanoušků i expertů šokoval.

Red Bull ale japonskému dodavateli věří a zase si dává ty nejvyšší ambice. Co když ale přeci jen to nebude takové, jak si nyní stáj představuje? „Na spolupráci s Hondou se už opravdu moc těšíme,“ prohlásil Marko na webu f1today.net. „Pokud by to ale z jakéhokoliv důvodu nefungovalo, jak očekáváme, tak z formule 1 odejdeme,“ dodal pětasedmdesátiletý Rakušan.

„Po katastrofě s McLarenem Honda uvažovala, že ve formuli 1 už nebude. Stálo nás to hodně energie, abychom ji přesvědčili, aby to s námi zkusila,“ přiznal Marko, který už našel náhradu za Daniela Ricciarda, který po sezóně zamíří k Renaultu. Novým kolegou Maxe Verstappena se od nové sezóny stane Pierre Gasly.