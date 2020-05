Méně nákladů, větší napětí. Reforma ve formuli 1 sníží rozpočty

Vedení formule 1 předložilo týmům konečnou nabídku na omezení rozpočtového stropu, který by se do roku 2025 postupně snížil ze 145 milionů dolarů na 135 mil. USD (až na 3,3 mld. korun ročně).

Zmíněná částka by měla platit už v roce 2022, pokud by to finanční situace dovolila, je vedení ochotno zvýšit ji o pět milionů dolarů. Snížení se nelíbí především Ferrari.

Návrh obsahuje i možnosti investic do vývoje. V něm jsou „bity" nejlepší týmy. Tři nejlepší – Mercedes, Ferrari a Red Bull – by mohly použít jen 70 procent dosavadních investic, čtvrtý tým 80 procent, dál by stoupaly investice po pěti procentech. Devátý tým by mohl do vývoje dát 105 a poslední, tedy desátý, dokonce 110 procent.

Návrh vypracoval výkonný ředitel F1 Ross Brawn. Týmy se podle BBC mají vyjádřit do konce příštího týdne.