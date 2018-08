Kornfeil věří, že vedro ustojí a déšť si letos v Brně přát už nemusí

Pozitivně naladěný a odhodlaný zajet další dobrý výsledek jde do brněnské Grand Prix motocyklů Jakub Kornfeil. Má před sebou již 155. závod ve třídě Moto3, víc zkušeností než průběžně sedmý muž mistrovství světa nikdo ve startovním poli nemá.

Troufnete si zaútočit doma na stupně vítězů?

Samozřejmě, že bych si to přál, k tomu se ale musí sejít spousta okolností. V Brně jsem už šestkrát během kariéry dojel do desítky, ale pro letošek si ani nechci dávat konkrétní cíle, protože pak je mám usazené v hlavě a dělám chyby.

Prozradíte alespoň, s čím byste byl po závodě spokojený?

Maximem sezóny je pro mne zatím 5. místo z Assenu a kdyby se mi podařilo na Masarykově okruhu vyrovnat, byl bych spokojený. Ohledně toho pódia jsem ale optimista. Šance, že se na ně letos někde postavím, jsou velké. Mám super motorku a standardně dobrou rychlost, takže i když startuju vzadu, tak dokážu dojet vpředu.

Proč vám kvalifikace dělají takové potíže?

Nějak mi při nich chybí štěstí, nedokážu se chytnout někoho v rychlém kole. Když mi to konečně vyšlo v Le Mans, byla z toho hned první řada roštu. Jen nechápu, že v kvalifikacích týmoví kolegové spolu ostře soupeří. Přitom s Bezzecchim bychom byli skvělí parťáci a mohli bychom si pomáhat. I když mě stíhačky zatím letos vycházejí, v Brně bych si ji rád odpustil.

Na Masarykově okruhu jste si navíc vždycky přál, aby pršelo. Letos to máte jinak?

Měl jsem většinou výkonem slabší motocykl a právě mokrá trať rozdíly v technice smazávala. Letos si ani déšť přát nemusím, současná motorka jezdí hodně dobře i na suchu. Vedro nějak ustojím. Pokud by ale teplota asfaltu přesáhla padesát pět stupňů, mohlo by to být už nebezpečné, protože pak trať klouže a na ojetých gumách hrozí pády.

Proč jste rušil dovolenou plánovanou během třítýdenní pauzy od posledního závodu?

Na Sachsenringu jsem se při zvážení zhrozil, protože jsem měl skoro o dvě kila víc než na začátku sezóny. Proto jsem se rozhodl zrušit pobyt v Chorvatsku. Deset dní jsem se hlídal se stravou a poctivě trénoval, hodně jsem běhal a na kole najezdil přes 300 kilometrů.

Takže jste si naordinoval takové letní galeje?

Baví mě na sobě dřít a dát si do těla, vlastně si neumím představit svůj den bez tréninku. Správně se umím fyzicky zničit i na svém oblíbeném jetsurfu.

Kolik se vám povedlo shodit?

Tak dvě a půl kila, v Brně mi váha ukázala 60,6, takže po fyzické stránce jsem na nedělní závod dobře nachystaný. Kondiční základ pomáhá, protože když nejste silný fyzicky, nemůžete být ani psychicky. Takhle fajn jsem se před domácí Velkou cenu cítil naposledy před čtyřmi lety, tehdy jsem měl taky stejně dobře rozehranou sezónu.

Jak to vypadá s vaším přesunem do třídy Moto2 pro příští rok?

Byl bych rád, kdyby bylo jasno už zítra, ale je to složité. S týmy z Moto2 se bavíme skoro dva měsíce, teď v Brně mají proběhnout asi čtyři jednání. Problém je v hrozném přetlaku jezdců, hrnou se tam kluci ze superbiků, vracejí se i z MotoGP. Ani třeba taková hvězda naší třídy jako Bastianini zatím nemá místo.

Na čem záleží případná dohoda?

Je zejména otázkou peněz a nalezení společné cesty. Jsem opatrný, ale v Moto3 jsem od roku 2009 a je mi pětadvacet, takže je potřeba přejít do vyšší kategorie. Věřím, že v Moto2 jsou i díky jednotným motorům všechny týmy normální a u žádného to snad nebude přešlap.