Horkem trpí jezdci i motorky. Strejda Kornfeil si nestěžuje, jen řeší alchymii s gumami

„Od rána je venku přes třicet. V šíleném horku se přehřívá nejen jezdec, ale i všechno na motorce. Když na vás jde teplá pára z motoru, jste jako v sauně," ulevil si Karel Abraham závodící v královské kategorii MotoGP. „V Barceloně také bývá hrozné horko, ale úplně nejhorší počasí zažíváme v Malajsii, jak se k tomu přidá ještě vysoká vlhkost vzduchu, je to hnus," líčil.

Pro brněnský závod jsou ale současné tropické podmínky dost netypické. „Normálně mi teplota mašiny ukazuje 74 stupňů, tady měla během tréninku o devět víc, což je strašně znát," míní aktuálně sedmý muž třídy Moto3 a největší česká naděje v zítřejším závodě Jakub Kornfeil, jemuž osobně ale vedro až tolik nevadí. „Asi jako jeden z mála si nestěžuju. Když je nejhůř, tak cucám vodu," usmál se Kornfeil.

Abraham naopak přiznal, že neskutečně trpí a na teploměru by si pro víkend přál vidět tak dvacítku. Jenže to se mu, podle předpovědi slibující další vedra, nesplní. „Proti horku se nedá dělat vůbec nic. Musím se zakousnout a vydržet. Jedinou cestou je v podobných podmínkách trénovat nebo se narodit, jako to mají Španělé," uvažoval Abraham.

Při extrémním vedru je nejsložitější výběr pneumatik. „Jejich opotřebení je při vysokých teplotách výraznější, takže hlavně hledáte k použití takovou směs, která vydrží 21 kol závodu. Klidně to může být paradoxně i měkká guma," objasnil Abraham. „Dát měkké pneumatiky ale taky může znamenat, že ke konci bude motocykl odpadávat. Pokud tedy vydrží horké počasí, musí se vsadit na jednu kartu, patent na to ale nikdo nemá," dodává.

„Máme k použití jen devět sad obutí, víc jich koupit nejde, takže je docela alchymie, jak s nimi naložit. Ideální by bylo mít na každý výjezd novou gumu, ale to je nereálné. Zkoušeli jsme už různé typy pneumatik, ale zafungovalo nám v podstatě jen označení M, tedy střední tvrdost," připustil Kornfeil, který se těsně před začátkem Velké ceny stal strejdou. „Sestře se narodila dcera Viktorka, jedu tady i pro ni."

Mezi jezdci Moto3 se vedle klimatických podmínek hodně nešťastný pád lídra šampionátu Španěla Jorgeho Martína, jehož z dalšího programu Velké ceny vyřadila zlomenina ruky. „Vnímáme to všichni. I můj týmový kolega Marco Bezzecchi, který s Martínem bojuje o titul. Místo, aby ho nabudilo, že mu ubyl největší soupeř, tak spíše bojuje sám se sebou. A se svojí hlavou. V obou trénincích skončil až za mnou a hodně nad tím přemýšlí," řekl Kornfeil.

Pro českého jezdce se také otevřela po vyřazení jednoho z horkých favoritů naděje na lepší výsledek. „Většinou to bylo tak, že právě Martín startovní pole roztrhal. V Brně při jeho absenci bude možná čelní skupina bojovat spojená až do konce. Jsme hodně sjetí, takže klidně v tom balíku může patnáct lidí," uvažoval Kornfeil, jemuž řada fanoušků věří, že by se mohl v neděli postarat, aby po 11 letech zase stál český jezdec v Brně na pódiu. „Slyším ta očekávání z různých stran, ale nedělám si z toho těžkou hlavu. I když napodobit Lukáše Peška, to by byl sen," usmál se.