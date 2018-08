Senzace! Kornfeil vyhrál v Brně kvalifikaci a poprvé v životě pojede z pole position

Parádní výkon předvedl v brněnské kvalifikaci třídy Moto3 domácí Jakub Kornfeil, který na poslední chvíli zajel nejlepší čas 2:07,981 a do nedělní Velké ceny odstartuje z pole position. To před ním dokázal naposledy Lukáš Pešek před jedenácti lety v Misanu. Karel Abraham zajel v MotoGP třiadvacátý nejlepší čas.

Český závodník Jakub Kornfeil poprvé v kariéře vyhrál kvalifikaci v závodě MS a do domácí Velké ceny v Brně ve třídě Moto3 odstartuje z pole position.

Kornfeil se pohybuje v MS od roku 2009, ve věku pětadvaceti let a se 155. startem v šampionátu je nejstarším i nejzkušenějším jezdcem třídy Moto3. Kvalifikační triumf slaví poprvé v životě, navíc se zapíše do historie jako první český jezdec, jenž do Velké ceny na Masarykově okruhu odstartuje z první pozice roštu.

„Neuvěřitelné se pro mne stalo skutečným. Poprvé pojedu z pole position a povedlo se mi ho vyjet doma, před deseti tisíci nadšenými fanoušky. Z tribun byl takový hluk, jakoby hřmělo. Měl jsem skvěle připravenou motorku, to je pak lehké závodění. Nic mě nebrzdí, nemusí se nic vychytávat na technice a stačí, když maká jezdec," usmál se Kornfeil.

Závěr brněnské kvalifikace, která určuje postavení na startovním roštu pro nedělní závod, ale poznamenalo velké taktizování. „Byly už jen tři minuty do konce a nikdo nechtěl jet tempo a tak musím moc poděkovat Johnu McPheemu, že alespoň on za to v posledním stoupáku vzal a společně jsme pak chytili rytmus v tom závěrečném kole, které jsme stihli snad osm sekund před limitem," ocenil Kornfeil.

Abraham odstartuje z osmé řady

Karel Abraham dosáhl v kvalifikaci MotoGP až 23. času, což pro něj znamená start z osmé řady do nedělního závodu. Své nejrychlejší kolo zajel za 1:57,217, víc asi v možnostech jezdce a hlavně předloňské verze privátní Ducati nebylo.

Z pole position se těšil Ital Dovozioso a s ním v první řadě bude i lídr šampionátu Marc Márquez, kterého doslova v poslední vteřině ale porazil i největší rival v celkové klasifikaci Valentino Rossi.

Kvalifikace na brněnskou Grand Prix motocyklů Moto3 1. Kornfeil (ČR, KTM) 2:07,981 2. McPhee (Velká Británie, KTM) +0,419 3. Ramirez (Španělsko, KTM) +0,445 4. Öttl (Německo, KTM) +0,464 5. di Giannantonio (Itálie, Honda) +0,492 6. Canet (Španělsko, Honda) +0,575 ------ 28. Salač (ČR, KTM) +3,138