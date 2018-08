Kornfeil si přišel jako jitrnica, pak ale vystřihnul takřka dokonalé kolo. Závod chce napálit

Slezl z motorky a sesypal se na něj hrozen gratulantů. Jakub Kornfeil zvládl kvalifikaci Moto3 v Brně na výtečnou, ale v první chvíli ani sám nemohl uvěřit tomu, že po 11 letech pojede český motocyklista do závodu MS z pole position. „Asi mi to dojde až za chvíli, co jsem dokázal,“ prohlásil v brněnské odpolední výhni, kdy měl asfalt zase padesát stupňů.

Co se vám honilo hlavou, když jste viděl, že máte nejrychlejší čas?

Nepopsatelné věci, vždyť jsem poprvé v životě na pole position. Neuvěřitelné se pro mne stalo skutečným. Ještě k tomu doma, před zraky několika desítek tisíců fanoušků. To mé poslední kolo jsem vystřihnul takřka dokonale, ale šlo i to, že jsem byl v pravý okamžik na pravém místě.

Jak to myslíte?

Strašně děkuju Johnovi McPheemu, že se rozhodl v tom posledním stoupáku před cílem nasadit, protože jsme do posledního kola vletěli opravdu pár vteřin před limitem. Kdyby za to takhle nevzal a já se ho nechytil, tak jsme to nestihli. Sledoval jsem ale každou televizi, která je okolo tratě a věděl, že tam nějakých sedm, osm vteřin máme polštář. Řada favoritů ale dojela na cílovou rovinku pozdě a už to poslední rychlé kolo nedali.

Můžete přiblížit ze svého pohledu taktizování v posledních minutách kvalifikace?

To byl až extrém, jak nikdo nechtěl tahat. Vyjel jsem z boxu, ale nikdo se nepřidal a já si tam přišel jako jitrnica, stál jsem na konci pit line další minutu. Motorka už byla strašně přehřátá, ukazovala snad 112 stupňů, tak jsem si říkal, proboha ať se nic nestane. Čekalo tam strašně kluků.

Chtělo to hodně trpělivosti?

Celé vyjížděcí kolo bylo hodně o taktizování, jeli jsme ho děsně pomalu, ani jsem neřadil vyšší stupně. Jakmile někdo nasadil, tak to hned po dvou zatáčkách zaklapnul. Bylo to o nervy, ale naštěstí pak si dodal kuráž McPhee a já byl u něj. Měli jsme dobrý slip stream, takže pak už šlo neudělat chybu, protože jsem cítil, že můžu být hodně rychlý.

Motorka vás zase podržela?

Velké díky patří mechanikům týmu, protože bez motorky, kterou mi připravili, by to nebylo možné zajet. Musím zaklepat, že od prvního tréninku skvěle funguje a je to pak jednodušší závodění, když nemusíme vychytávat nějaké problémy. Všechno jde správným směrem, máme i chytrý plán s pneumatikami a převodovka je hodně dobrá. Stačí pak, když to jezdec odmaká.

Dodržíte původní plán, že na závod nasadíte úplně nový motor?

Teď ho tam kluci v garáži dávají. Má nula kilometrů, ten z kvalifikace je sice dobře zajetý, ale má jich za sebou asi 400. Takže doufám, že to s novým bude lepší, na ranním warm upu vše otestujeme.

Jaká bude taktika pro závod, když pojedete z prvního místa na roštu?

Budu se to snažit napálit, abych se udržel vpředu. Bude to ale nezvyk, většinou na roštu sleduju kluky před sebou. Mám je jako pojízdné body a snažím se to tahat dopředu. Teď před sebou nebudu mít nikoho, jen vzduch, který je neviditelný. Snad ale vím, co si pohlídat na startu, abych do první zatáčky vjel první. Aby to tam třeba někdo nechtěl kolem mě poslat a nesundal mě.

Čekáte těžký boj o stupně vítězů?

V Brně je těžké roztrhat pole Moto3 kvůli těm dlouhým rovinkám, tam se to většinou vždycky sjede. Bude pak strašně důležitá strategie, co mi ukážou z boxové zdi, abych věděl, kolik nás jede v čelní skupině. To všechno určitě sehraje roli.

Myslíte, že se vás v neděli zmocní spíš nervozita nebo očekávání, že to právě doma vyšlo takto skvěle?

Když jsem dřív jel z prvních řad, tak jsem býval dost nervózní. Nevím, čím to je, ale v Brně si to všechno prostě užívám. Když jsem prošel paddockem, tak mě všichni zastavovali a plácali po ramenou. Třeba ten můj kvalifikační triumf přiláká ještě víc diváků na okruh. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby došli lidi na Kornfeila.