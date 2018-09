Podmol chystá další šílenost. Podívejte se na ní

Loni předvedl na FMX Gladiator Games front flip (salto vpřed), letos chystá další nebezpečný kousek. Freestyle motokrosař Libor Podmol teď na zahradě za domem trénuje dvojsalto vzad. A nebude v tom tentokrát sám. Půjde o světový unikát. Double back flip skočí současně se svým bratrem Filipem. „Je to hrozná vejška, a o to větší rána na dopadu,“ říká o triku Libor Podmol. A dodává: „Víceméně jedu, pak přidám plnej v rampě, škubnu, co to dá a pak už jenom čekám.“