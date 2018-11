Kornfeil ve Valencii upadl, získal jen bod a v MS zůstal osmý, Abraham bere 14. místo

Český motocyklový jezdec Jakub Kornfeil v závěrečné Velké ceně Valencie získal po pádu bod za 15. místo a v konečném pořadí mistrovství světa Moto3 zůstal osmý. Vyrovnal tím své nejlepší umístění v šampionátu z roku 2016. Senzačním vítězem závodu na mokré trati se stal patnáctiletý Turek Can Öncü, jenž proměnil v prvenství divokou kartu a první start v MS životě. Karel Abraham zakončil sezonu MotoGP ziskem dvou bodů za 14. místo. Deštivý závod vyhrál vicemistr světa Andrea Dovizioso.

Kornfeil měl velmi dobrou šanci na posun celkovým pořadím, ve hře bylo i konečné šesté místo, protože jeho majitel Arón Canet ze Španělska upadl hned v prvním kole. Ale před polovinou závodu Kornfeil také skončil na zemi a ze šestého místa se propadl mimo bodovaná umístění.

"Celý víkend jsem ani jednou nespadl a nakonec to přišlo v tu nejmíň vhodnou chvíli. Dostal jsem se na páté místo a cítil se dobře. Snažil jsem se soustředit jen sám na sebe a na svůj dobře rozjetý závod. Pak ale z ničeho nic přišel pád. Do zatáčky jsem nijak neletěl, ani nic nedělal jinak než obvykle, prostě se to sklouzlo a už jsem ležel," popsal Kornfeil svou nehodu.

Rivala Gabriela Rodriga ještě po stíhací jízdě předjel, ale ziskem bodu se na něj v konečné klasifikaci pouze dotáhl. V jeho neprospěch rozhodla bilance umístění v sezoně. Oba byli nejlépe jednou třetí, argentinský soupeř ale přidal i dvě čtvrtá místa, zatímco druhým nejlepším Kornfeilovým výsledkem bylo dvakrát páté místo. Ziskem 116 bodů si český pilot alespoň vytvořil o čtyři body osobní rekord. "Je to škoda, protože jsme mohli být taky druhá nejlepší KTM," řekl Kornfeil.

Öncü se stal ve věku 15 let a 115 dní nejmladším vítězem Grand Prix v historii a vyhrál také jako první turecký jezdec. Druhý skončil ve Valencii mistr světa Jorge Martín ze Španělska, třetí Brit John McPhee.

Závod MotoGP musel být přerušen po jedenácti kolech, v té době už kroužilo na zmoklé trati jen 16 jezdců z původních 24. Spadl i mistr světa Marc Márquez a znovu si přitom podle všeho poškodil rameno, s kterým má potíže od kuriózního zranění při oslavách zisku titulu.

Dovizioso po restartu zvítězil počtvrté v sezoně, tentokrát před Španěly Álexem Rinsem a Polem Espargarem, který se v MotoGP poprvé prosadil na stupně vítězů. Vybojoval první pódiové umístění v historii nejsilnější kubatury i pro značku KTM.

Abraham v 18. závodě sezony popáté bodoval, jeho maximem zůstalo 11. místo z předminulé Velké ceny Austrálie. S 12 body obsadil v šampionátu 23. místo, hůř na tom byl v nejsilnější třídě pouze v sezonách 2013 (24. místo/5 bodů) a 2015 (0 bodů), které pro něj skončily kvůli zranění předčasně.

Také závod Moto2 skončil ve Valencii triumfem vicemistra světa. Portugalec Miguel Oliveira za sebou nechal domácí jezdce Ikera Lecuonu a Álexe Márqueze. Světový šampion Francesco Bagnaia byl čtrnáctý.

Velká cena Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů: Moto3: 1. Öncü (Tur./KTM) 43:06,370, 2. Martín (Šp./Honda) -4,071, 3. McPhee (Brit./KTM) -6,130, 4. Di Giannantonio -12,897, 5. Bastianini (oba It./Honda) -14,735, 6. Masiá (Šp./KTM) -21,984, ...15. Kornfeil (ČR/KTM) -56,424. Konečné pořadí MS (po 18 závodech): 1. Martín 260, 2. Di Giannantonio 218, 3. Bezzecchi (It./KTM) 214, 4. Bastianini 177, 5. Dalla Porta (It./Honda) 151, 6. Canet (Šp./Honda) 128, ...8. Kornfeil 116. Moto2: 1. Oliveira (Portug./KTM) 45:07,639 2. Lecuona (Šp./KTM) -13,201 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) -22,175 4. Pasini (It./Kalex) -28,892 5. Gardner (Austr./Tech 3) -30,106 6. Quartararo (Fr./Speed Up) -32,126 Konečné pořadí MS (po 18 závodech) 1. Bagnaia (It./Kalex) 306 2. Oliveira 297 3. B. Binder (JAR/KTM) 201 4. Á. Márquez 173 5. Baldassarri (It./Kalex) 162 6. Mir (Šp./Kalex) 155.