Zajímavé rozhodnutí! Závodníci MotoGP už nemusí dojet do cíle na motocyklu

Do letoška platilo, že k tomu, aby byl závodník klasifikován v Grand Prix, musel se za cílovou čáru dostat společně se svým motocyklem. Na to například doplatil nizozemský jezdec Moto3 Bo Bendsneyder v loňské domácí Velké ceně v Assenu, kdy přišel o umístění v první desítce, protože po pádu v cílové rovince proklouzala jeho motorka do finiše dříve než on.

"V budoucnu bude cílový čas určen podle první části jezdce nebo jeho motocyklu, podle toho, co se dostane do cíle jako druhé," uvedla FIM.