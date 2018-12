Brno dá 4,7 milionu korun na pokrytí ztráty motocyklové Grand Prix

Brno dá 4,7 milionu korun na pokrytí ztráty letošní motocyklové Grand Prix na Masarykově okruhu. Schválili to dnes zastupitelé. Ztráta přesáhla 31 milionů korun. Dalších 9,4 milionu by měl dát kraj, krajské zastupitelstvo o tom rozhodne ve čtvrtek. Zbylých více než 17 milionů žádá pořadatelský spolek kraje a města od ministerstva školství. Ministerstvo ale nepočítá s tím, že by peníze poskytlo.