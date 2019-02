Led tál před očima, ale motory na ledové ploché dráze v Holicích burácely

„Už se mi to jednou stalo, že se bohužel jel jen jeden závod a já byl mistr," připomněl divákům šťastný Diviš a okomentoval průběh závodu.

„Jel jsem letos na tom poprvé, takže první jízda byla trochu vlažnější. Pak už jsem si zvykl. Bylo to měkké, ale to mi nevadí. Jen jsem hrozně mokrej a už se potřebuju jít převléct," dodal rozesmátý šampion. Z Holic se už příští týden vypraví do ruské Ufy na mistrovství Evropy a týden na to ho čeká světový šampionát družstev v Toljatti, rovněž v Rusku.

Zleva stříbrný Lukáš Volejník z Osečné, vítěz Andrej Diviš z Prahy a bronzový Jan Klauz z Prahy.

Ludmila Žlábková, Právo

Pořadatelům z Automotoklubu Holice se podařilo připravit kvalitní dráhu, i když do poslední chvíle mnozí diváci nevěřili, že se pojede. Po každých třech jízdách ji bylo nutné upravit pluhem, ale podařilo se odjet všech patnáct rozjížděk. Až finálová jízda musela být nakonec po pádech přerušena a anulována.

„Bohužel nejen v zatáčce před cílem, kde se problémy podařilo vyřešit prodloužením dráhy, tak i v zatáčce po startu již byly díry, které byly nebezpečné. Z toho důvodu nebude brán na finálovou jízdu zřetel," vysvětlil divákům předseda sboru rozhodčích.

Start! Ledová plochá dráha na rybníku Hluboký v Holicích.

Ludmila Žlábková, Právo

O vítězi se tak rozhodovalo mezi Andrejem Divišem a Lukášem Volejníkem, kteří získali v rozjížďkách shodně po 14 bodech. Ovšem protože jejich vzájemný souboj opanoval Diviš, stanul na stupních vítězů nejvýše.

„Pořadatelé udělali kus práce a je super, že to vydrželo," ocenil organizátory bronzový Jan Klauz.

Ledová plochá dráha na rybníku Hluboký v Holicích.

Ludmila Žlábková, Právo

Spokojeni byli i diváci. „Ta čvachta co tu byla, asi nebyla jezdcům moc příjemná. Ale o to víc to byla zajímavá podívaná, protože nebyla nouze ani o pády. Naštěstí z nich borci odešli po svých," poznamenal Pavel Novotný, který se přijel do Holic podívat z Hradce Králové.