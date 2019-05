Kraj i Brno chtějí dát víc na GP, akci pomůže i Automotodrom

Jihomoravský kraj a město Brno navrhnou zastupitelstvům podpořit letošní ročník motocyklové Grand Prix Brno další částkou, a to každý sumou 2,5 milionu korun. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Kraj už dal na letošní ročník 25 milionů a Brno 15 milionů. Pomoct zachránit ohrožené závody chce i firma Automotodrom, která vlastní okruh. Podle jejího mluvčího Petra Boháče je připravená převzít část závazků do celkové výše až pět milionů korun.