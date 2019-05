Ve věku 75 let zemřela česká motocyklová legenda Bohumil Staša

Bohumil Staša je legendou mezi motocyklovými závodníky. Během kariéry získal dvacet titulů mistra Československa ve všech možných kubaturách a startoval i na mistrovství světa silničních motocyklů. Jeho dvě celková osmá místa v celkovém pořadí z let 1968 a 1969 (do 350 ccm) jsou o to cennější, že Staša nikdy nejel celý seriál MS.