Spolek pro Grand Prix Brno se asi zpozdí s první platbou Dorně

Spolek pořádající motocyklovou Grand Prix Brno se nejspíš zpozdí s první platbou promotérské společnosti Dorna, které má zaplatit za letošní závody mistrovství světa zalistovací poplatek přesahující 110 milionů korun. Platba první poloviny z celkové částky by se měla uskutečnit počátkem června, což se ale nestihne s ohledem na jednání kraje a města se státem o vyšší podpoře. Novinářům to dnes řekl hejtman Bohumil Šimek. Podle něj se však spolek města a kraje bude snažit zaplatit celý poplatek do začátku závodů, které se pojedou 4. srpna.