Milíkovi se zavřely dveře do Grand Prix, ale má smělý plán. Šampion zažil hnusný pád, do Prahy nejede

Milíkův pokus dostat se přes kvalifikační kola do srpnové Challenge, kde budou ve hře tři místa pro Grand Prix, vzal za své už v pondělí při první kvalifikaci v německém Abensbergu, kde obsadil až nepostupové sedmé místo. „Zklamání, co víc k tomu říct. Pocitově to byl snad nejhorší závod sezony, která je zatím trochu nahoru dolů," krčil rameny.

S poslední naději se 26letý český reprezentant upíná ke čtyřdílnému evropskému šampionátu. Od poloviny července do konce září chce zabojovat o kontinentální titul, jenž mu chybí do kompletní medailové sbírky. Už byl druhý v roce 2016 a třetí předloni. „Moc tam toužím uspět, protože evropské zlato by mě ještě otevřelo cestu do Grand Prix," uvědomuje si Milík.

Český jezdec Václav Milík.

Vlastimil Vacek, Právo

Celkově se mu nezamlouvá, že se z elitního seriálu stala vcelku uzavřená společnost. „Podle mého je zbytečné, aby se tam udrželo hned osm nejlepších lidí z pořadí minulého ročníku," dodal, jenž si bude chtít zlepšit náladu na Markétě. „Chtěl bych mít správně vychytanou motorku pro Prahu. Ve středu za mnou navíc přijede můj slovinský ladič motorů Drnač a během tréninků vyzkoušíme, co bude nejlepší pro Grand Prix," říká Milík

V sobotu se bude snažit navázat na senzační třetí příčku z roku 2017. „Na loňské jedenácté místo bych nejradši zapomněl. Když už jsem na Markétě jednou stál na bedně, tak bych si to rád zopakoval," prohlásil Milík.

Do Prahy nedorazí Tai Woffinden, jenž si při ošklivém pádu v polské lize zlomil čtvrtý obratel i lopatku, což si vyžádá měsíční léčení. Brit sice nastoupil do sanitky po svých, ale v nemocnici byla potvrzena četná zranění. Trojnásobného mistra světa tak na startu třetího dílu letošní GP jako náhradník zastoupí Australan Fricke.

Britský plochodrážník Tai Woffinden po jedné z GP v Praze.

Robert Procházka