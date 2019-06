Senzačnímu vítězi zněla polská hymna jako rajská hudba. Milík se nechtěl zbláznit

Polská hymna zněla po pražské Grand Prix po devíti letech, tehdy v české metropoli vyhrál legendární Gollob. Letos startovali celkem čtyři jeho krajané a všichni měli ohromnou podporu mezi patnácti tisíci diváky. Kolodziej měl být z polských jezdců papírově nejslabší, ale v sobotu večer zajel životní závod.

„Dráha mi od začátku pasovala, nevadil mi ani drobný déšť provázející závěrečné jízdy o pořadí. Hukot našich fanoušků byl úžasný a hymna mi zněla jako rajská hudba," líčil Kolodziej, jenž se přitom do Grand Prix vrátil po dlouhých osmi letech jako vítěz loňského Challenge.

Grand Prix České republiky domácím barvám úspěch nepřinesla. Václav Milík z ČR (v popředí) skončil dvanáctý, za ním jsou na snímku Bartosz Zmarzlik z Polska (95) a Matej Žagar ze Slovinska (55).

Michal Krumphanzl, ČTK

Základní část sobotního závodu začal dvěma výhrami, čímž položil základ bezpečnému postupu a v semifinálové i finálové jízdě pak díky parádním startům udržel za sebou všechna plochodrážní esa. „Rozhodovalo se v první zatáčce a já tam byl pokaždé nejdřív," řekl Kolodziej, který před třemi týdny oslavil 35. narozeniny. „Ani jsem nestihl pořádnou oslavu, tak teď to spojím,"

Spokojen mohl být i Dudek, jenž se dostal v Praze do finálové jízdy třetím rokem po sobě a aktuálně vede šampionát stejným bodovým ziskem jako Madsen. Australan Doyle, pražský vítěz z let 2016 a 2017, dojel ve finále poslední a na pódiu se tak neukázal.

Martin Vaculík ze Slovenska a Antonio Lindback ze Švédska v akci Grand Prix České republiky.

Michal Krumphanzl, ČTK

Za největšího smolaře platil Rus Sajfutdinov, kterého na konci předposledního kola semifinálové jízdy vyřadila porucha motoru a musel tak odstoupit z postupové pozice. Základních dvacet jízd zvládl překvapivě nejlépe Australan Fricke, náhradník za zraněného mistra světa Woffindena. Jenže v semifinále neustál souboj s Madsenem.

Hodně smutný byl i Milík. „Největší problém mi dělaly starty. Ze začátku bylo hodně materiálu na lajně, takže jsem byl rád za úvodní vítězství od prken. Pak se ale podoba dráhy po uvláčení zase změnila, jenže já už netrefil úplně přesně žádné nastavení," líčil český jezdec.

„Navíc mě tam opakovaně zavřeli, takže jsem šel málem na hubu. Na nic se ale nevymlouvám. Udělali jsme spoustu věcí špatně. Když to člověku nejde, tak furt něco hledá, ale žádná změna na motorce k ničemu nevedla. Možná jsme to měli nechat a soustředit se více na starty a bylo by to lepší," vykládal Milík.

Zklamáním se ale nechtěl nechat drtit. „Nemůžu si z toho dělat hlavu, protože bych se jinak zbláznil nebo okamžitě skončil kariéru. Nejde mi to, což mě mrzí, ale mám před sebou čtyři díly evropského šampionátu a na to se chci soustředit a trochu si zlepšit dojem z rozpačité první části sezony," řekl nejlepší český plošinář. Na břevnovském plochodrážním oválu se v jedné jízdě svezl i z pozice rezervy Zdeněk Holub, ale nebodoval.