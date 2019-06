Větší motoristický talent u nás není, povzbuzuje mladého závodníka Pešek

Talent je jedna věc, ten jste mohl poznat, ale kdy jste se dali s Ondřejem Vostatkem dohromady?

Všechno začalo asi před pěti lety, ale tam jsme uznali, že je ještě brzy. Že by Ondrovi naše spolupráce ještě nepřinesla to, co bychom potřebovali. Tak jsme vše přerušili a vrátili se k projektu později. Intenzivněji spolupracujeme až poslední dva roky.

Je to asi složitější. Ondřej Vostatek jezdí po závodech, připravuje se ve Španělsku...

Je to o tom, že když je Ondra v Praze, tak navštěvuje naše tréninky. Jezdí techniku, učí se styl, prostě a jednoduše řečeno, jak správně jezdit na motorce. Je to obrovský talent. Momentálně tady v jeho věkové kategorii nikoho lepšího nemáme.

Ondřej Vostatek má velký sen, dostat se jednou do MotoGP. Odhadnete, zda má potenciál se tam dostat?

O tom je asi v tuhle chvíli ještě brzy mluvit. Ale určitě potenciál na to má. Dostat se do Moto GP není tak jednoduché, je třeba souhra mnoha věcí a čeká ho ohromné množství práce. Největší předností Ondry je, že tomu obětuje všechno, maká na sobě a chce makat, není do ničeho nucený. V hlavě mu to asi už překlaplo, ví, že to dělá pro sebe a je na něm vidět, že ho to baví.

Bývalý motocyklový závodník Lukáš Pešek a jeho úspěšní následovníci.

instagram: ridingschool.pesek52

Je vám 33 let, vyzkoušel jste si, jak chutná závodění v seriálu mistrovství světa. Po skončení závodnické kariéry jste rozjel projekt jezdecké školy. Jak vás naplňuje tahle nová role?

Určitě ano, protože jsem pořád zůstal u motorek. Učím lidi z ulice, z normálního provozu, a chodí ke mně i závodníci. Jsem pořád v kontaktu s motopartou, fakt mě to baví.

Takže, když se chce někdo naučit jezdit u bývalého vynikajícího závodníka, stačí přijít?

Může přijít kdokoliv. Třeba lidé, co neumějí vůbec jezdit, mají třeba jen řidičák na auto a chtějí se naučit jezdit na skútru. Chodí k nám hodně žen, závodníků. Přijít může každý, kdo se chce naučit jezdit na motorce. My ho to naučíme.

Zároveň se ale věnujete i nejmenším vyznavačům motoristického sportu. Jak váš projekt funguje?

Souběžně s motoškolou jsme rozjeli i dětskou akademii, v současnosti tam máme mezi dvaceti až třiceti dětmi. K tomu jsme vymysleli jeden motivační program. Postavili jsme tým, vybrali jsme tři nejlepší jezdce z akademie, které podporujeme trošku víc, nějakým materiálem, kombinézami.

Talentovaní jezdci sbírají pod vedením bývalého motocyklového závodníka Lukáše Peška úspěchy.

Instagram: ridingschool.pesek52

A pak jdou ve vašich barvách i do závodů?

Přesně tak. Jezdí po závodech, reprezentují nás a musím říct, že velmi úspěšně. Kam přijeli, tak nám přivezou vždycky první tři místa. Je to motivační program pro mladé jezdce, které máme v akademii, že se postupem času můžou dostat do toho našeho týmu výběrového. Ten bude pokračovat dál i z těch minibiků výš.