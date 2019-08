Jelo se mi blbě, skoro jsem to poslal na zem. Teď vyhlíží Kornfeil sobotní ráno a změnu nastavení

K dnešnímu rannímu tréninku Moto3, který začíná na Masarykově okruhu už v 9 hodin, se musí upínat největší česká naděje pro nedělní brněnskou Grand Prix. Dosavadní osmnácté místo z tréninků bylo pro Jakuba Kornfeila zklamáním, i když všichni soupeři před ním se vměstnali do jediné sekundy.

„V sobotu ráno to musí být ode mě úplně o něčem jiném. Z pátečního času se budu snažit dostat minimálně vteřinu dolů. Až pojedu 2:08,5, tak to bude dobré, a pokud se mi podaří za někoho zavěsit, tak ušetřím ještě další důležité desetiny," počítal Kornfeil, jenž večer našel plán, jak kýženého zlepšení dosáhnout.

Český motocyklista Jakub Kornfeil v tréninku na Grand Prix České republiky v Brně.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Ráno se rozjedu tři kola na starých gumách a pak pojedu dvakrát novou sadu. Museli jsme ale změnit geometrii motorky, trochu se tam kouzlilo a hýbalo se i s tlumičem, aby se nakopnul víc zadek," popsal Kornfeil a dodal, že tým Redox Prüstel má v zásobě pro jeho stroj KTM i nový motor.

Ale švalo ho, že páteční zásahy do motocyklu nevedly k zrychlení. „Měly spíš opačný efekt a jelo to tak blbě, že jsem si jen říkal, ať to ještě někde nepošlu na zem. Takže prioritní bylo dojet trénink bez pádu," připustil.

První krok za vysněným útokem na stupně vítězů, spojený s touhou po premiérovém triumfu, Kornfeilovi nevyšel, přesto se snažil o nadhled. „Když vám někdo sekne nohy, je nutné se zase postavit. Věřím, že to společně ještě vychytáme," ukázal směrem k šéfmechanikovi, který páteční trápení prožíval velmi emotivně.

Jezdec kategorie Moto3 Filip Salač z České republiky během tréninku na Velkou cenu ČR.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Já ale zůstal optimista. Přece se nebudu hroutit po dílčím nezdaru, je potřeba být uvnitř silný," míní Kornfeil. Pokud by však ani po sobotním tréninku nefiguroval mezi čtrnácti nejlepšími, musel by se vzápětí hned v první části kvalifikace rvát o pouhá čtyři postupová místa do finální části boje o pořadí na startovním roštu.

„Kdyby ale mělo v sobotu pršet, což podle předpovědi hrozí, tak to budu mít extrémně těžké. Jenže počasí ovlivnit nemůžu, takže nemá cenu si tím lámat hlavu. Pokud nedopadne dobře kvalifikace, tak budu muset v neděli rychle vyletět zezadu, už jsem i takové závody jel," prohlásil odhodlaně 26letý český motocyklista.