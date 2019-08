V Brně zapršelo. Kornfeil tak nemohl na mokru zrychlit a čeká ho těžká kvalifikační šichta

Když se Jakub Kornfeil v sobotu probudil a podíval z okna, tak pochopil, že předpověď počasí bohužel vyšla do puntíku. Na Masarykově okruhu ráno intenzivně pršelo, což vylučovalo na mokré dráze zlepšení pátečních tréninkových časů. Český jezdec tím ztratil šanci na přímou cestu hned do druhé kvalifikace Moto3, naopak jeho týmový kolega a krajan Filip Salač postupil rovnou do druhé části kvalifikace ze třinácté pozice.