Trestná zatáčka dráždí. Kornfeil v sobě nese křivdu z Assenu dodnes

Pro pravidlovou novinku motocyklového MS v podobě long lap penalty byla vybrána sedmá ze čtrnácti zatáček brněnského Masarykova okruhu před nejpopulárnější přírodní tribunou C.

Takzvanou trestnou zatáčku tvoří tři metry široký oblouk asfaltu prodlužující trať, který musí potrestaný jezdec projet do tří kol po obdržení penalizace. „Myslím, že to v Brně umístili perfektně do atraktivní oblasti takzvaného stadionu. Zatáčka se zdá bezpečná a diváci se mohou těšit i na nějakou akci navíc," naznačuje šestadvacetiletý Jakub Kornfeil, v jehož třídě Moto3 jsou penalizace nejčastější.

Sám už má nepříjemnou zkušenost s tímto pravidlem z Assenu. Za nepředpisové projetí šikany tam dostal trestný průjezd těsně před koncem v okamžiku, kdy vedl. Cíl protnul třetí a stále vnímá pocit křivdy. „Jak je pole našich motorek vyrovnané, využíváme každou píď tratě ve snaze urvat setinky a nevím, jestli se právě v tomhle všem měří stejným metrem, vysvětluje Kornfeil, kterého sporné udělování long lap penalty vysloveně dráždí.

„Viděla to celé planeta. Hodně lidí se mě po Assenu zastalo, že další jezdci ze špičky za stejný prohřešek trestáni nebyli," míní Kornfeil. Problém je hlavně v tom, že záleží čistě na konkrétním závodním komisaři, jak posoudí způsob, kterým šikanu jezdec protnul, nebo jestli dojde k závěru, že porušil track limit nebezpečným vyjetím z tratě. „A to je právě na pováženou, kde je ta míra úmyslu a jestli je spravedlivé takhle z fleku vynášet tresty, proti nimž pak není odvolání," přemítá i Karel Abraham závodící v MotoGP.

Každopádně, když potom závodník nemá čas na kolo o vteřinu pomalejší, než svůj průměr, následuje automaticky trest. „Dřív byl za obrubníkem hned tráva nebo kačírek, teď je tam asfalt, ale na něj se nesmí jezdec dostat, jinak hned schytá penalizaci. Mně se zdá, že máme trochu přepravidlováno a třeba to zpomalení se vážně těžko odhaduje," doplňuje Abraham.

Rychlostní omezení v trestné zatáčce není. „Ovšem máte tam nižší trakci a jak je tam menší provoz, není asfalt tolik pogumovaný, pak stačí malá chybička, přešvihnete to a jdete na tlamu," uvažuje 29letý český jezdec, kterého dnes čeká už třináctý start při MS na Masarykově okruhu. „Zatáčka je vlastně prodloužením tratě a je všude, i v Brně konstruovaná tak, aby nešlo projet tak, že by to někomu dalo výhodu," doplňuje o tři roky mladší Kornfeil.

Průjezd širšího oblouku přidává k času zhruba tři sekundy a letos zavedeným pravidlem se nahradil trest, kdy jezdec musel klesnout o pozici níž. „Snahou jury je neudělovat už ani průjezd boxovou uličkou, což je pro výsledek devastující trest, ale spíš využít tohle long lap penalty," tvrdí Abraham.

Kornfeil už nic nepodceňoval. „Snažil jsem se v trénincích najet tuto pasáž co nejvíc i vyzkoušet různé stopy. Snad to ale při závodě nebudu potřebovat. „V Brně naštěstí nejsou šikany, takže bude stačit pohlídat obrubníky a díky hodně široké trati by se nemuselo trestat tak často jako na jiných okruzích. Nejen v Assenu, ale i v Barceloně penalizace jen lítaly," prohlásil.