Na Grand Prix v Brně přišlo 186 793 lidí. Magická hranice dvě stě tisíc už čtyři roky nepadla

„Možná se projevuje, že ve stejném termínu se jede formule 1 v Maďarsku a hned týden po naší Velké ceně přichází závod MotoGP v Rakousku a zájem motoristických fanoušků se tím tak trochu tříští. Jsem ale rádi, že přes sobotní deštivé počasí jsme nezaznamenali závažnější komplikace, ať už v dopravě, nebo v areálu Masarykova okruhu. Stejně tak to výrazně neovlivnilo počet vstupenek prodaných přímo na místě a nedochází k žádnému výraznému diváckému propadu," uvedl Adam Svoboda, tajemník pořádajícího Spolku kraje a města.

Grand Prix Brno se těší velké oblibě, přesto akce bojuje poslední roky o přežití. Její předchozí pořadatel Automotodrom, vlastnící Masarykův okruh, ji už nechtěl pořádat pro její ztrátovost. Způsobuje ji zalistovací poplatek, který dříve činil desítky milionů a nyní se pohybuje už kolem 105 milionů korun.

Návštěvnost brněnské Velké ceny Rok Počet diváků 2013 222 710 2014 240 695 2015 248 434 2016 181 705 2017 193 834 2018 187 348 2019 186 796

Politici z kraje a města se proto dohodli, že akci zachrání, jenže Spolek se několikrát opozdil s platbou Dorně s ohledem na neustálá jednání o výši podpory ze strany státu. Spolek žádá vždy více peněz, než kolik dostane, na druhou stranu ani není pevně ukotvená podpora od státu pro akci, byť to vláda opakovaně slibuje

Loni dal stát prostřednictvím ministerstva školství 39 milionů, letos prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj 55 milionů. Ministryně Klára Dostálová i její kolegyně z resortu financí Alena Schillerová byly VIP hosty nedělního závodu, dokonce si prošly boxy.

Kraj oproti loňsku navýšil podporu z 20 na 27,5 milionu a město z deseti na 17,5 milionu korun. Desítky milionů vynáší vstupné. Letos náklady do výše pěti milionů ale pokryje i Automotodrom, aby přispěl k záchraně akce.

Dorna nedávno poslala Spolku varující dopis, že pokud nebude platit včas, je po vypršení dosavadní smlouvy v roce 2020 je vážně ohroženo jednání o pokračování MS v Brně. „Paddockem se ale nese jeden společný hlas, že jezdci i lidi z týmů to tady mají rádi a také s ohledem na dlouhou tradici by všem bylo líto, kdyby to tady mělo skončit," naznačil český závodník Karel Abraham. „Brno je pro mě specifické místo, vždycky se sem v srpnu těším," tvrdila i italská legenda Valentino Rossi.