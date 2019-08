Fenomén Rossi funguje i v Brně. Jezdí tam vždycky s láskou, ani letošní šesté místo na tom nic nemění

Fenomén funguje, za Rossiho popularitou přitom nestojí jen devět jeho titulů, ale i fakt, že ve věku 40 let působí pořád jako kluk, pro nějž jsou motorky zábavou a závodí na nich vlastně jen tak mimochodem. Navíc přichází vždy s odzbrojující upřímnosti provázenou milým úsměvem. „Ohromná podpora fanoušků je jedním z faktorů, které mě pořád ještě drží u závodů. Nechci se ale smířit s tím, že bych těm nejlepším už nestačil," řekl s tím, že si těžko představí svůj život bez šampionátu, v jehož královské kategorii je ale aktuálně až šestý.

Brno je pro Rossiho speciální místo, neboť si tu v roce 1996 připsal první ze svých 89 výher v závodech mistrovství světa a každý rok to tady rád připomíná. „Takový zážitek budu nosit v srdci do konce života. I když uplynulo třiadvacet let a většina mých současných rivalů tenkrát ještě nechodila ani do školy, já si všechno velmi dobře pamatuju," tvrdil.

Valentino Rossi vyráží k tréninku.

Václav Šálek, ČTK

Navíc právě v moravské metropoli potají dojednával i dvě významné změny značky ve své kariéře, ať už šlo o přechod k yamaze či k italskému ducati. „Jakmile vidím nápis Brno, vybaví se mi spousta vzpomínek. Pro mě to navěky zůstane speciální místo, kam přijíždím s láskou," připustil Rossi.

Grand Prix na Masarykově okruhu vyhrál celkem sedmkrát, což vedle něj dokázal už jen krajan Max Biaggi. O rekordní triumf se tam ale Rossi marně snaží už od roku 2010. Od jeho vůbec posledního triumfu v MotoGP v Assenu uplynulo dlouhých 26 měsíců. „V Brně jsem prožil krásné okamžiky, trať je tady úžasná a cítím se tu šťastný, že ten dojem nemůže zkazit, že se nám letos ani tady nepovedlo po měsíční pauze zrychlit tolik, abych se vrátil na pódium," tvrdil Rossi.

Jezdec kategorie MotoGP Valentino Rossi z Itálie.

Václav Šálek, ČTK

Na Márqueze už ztrácí v celkovém pořadí propastných 120 bodů a dlouho hýčkaný sen o Rossiho desátém titulu je pryč. „Do květnového Le Mans to šlo celkem dobře, jenže pak následovaly tři nuly a pak jen osm bodů před pauzou ze Sachsenringu. I když se můžu snažit o maximálně pozitivní pohled, s tímhle nejde být spokojen," připomněl nejstarší jezdec MS, jemuž se za dvacet let působení v královské kubatuře ještě nestalo, že by měl po desíti odjetých závodech na kontě jen 90 bodů.

Ač tomu sám ani nechtěl věřit, dokonce i v roce 2012 během svého utrápeného působení na stroji Ducati jich na začátku druhé pulky sezony měl posbíráno víc. „O takový zápis do historie nestojím. Udělali jsme ale kus práce, abychom byli lepší a cílem už teď v Rakousku musí být pódium, ale já samozřejmě mám srdce závodníka a chci vyhrávat. Přesvědčit sám sebe, že jsem to ještě nezapomněl," prohlásil Rossi.

Italská motocyklová legenda Valentino Rossi v Brně.

Václav Šálek, ČTK

Při dnešním testu v Brně 40letý Ital poprvé vyzkouší novou verzi tovární yamahy pro příští rok. Učiní tak s vírou, že bude natolik dobrá, aby legenda příznačně přezdívaná Doctor nemusela volit rozpačitý odchod ze scény, o němž spekulují některá média.