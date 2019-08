Blesková akce! Tradiční závod i přes problémy bude, pak nastoupí bagry

Desítky let se závod jezdil jako pondělní odveta za tradiční nedělní Zlatou přilbu v Pardubicích, kde v roce 1968 zahynul Luboš Tomíček, na jehož počest se závod koná. Pak přišla éra, kdy se pražský závod více oddělil od toho pardubického, pak se zase vrátil časově do jeho blízkosti, ale letos vyvstal velký problém. Po Přilbě to nepřicházelo v úvahu. „To tady budou bagry," říká ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík pro speedwaya-z.cz.

Vnitřní plocha stadionu a osvětlení prochází rekonstrukcí, která začala už po červnové Grand Prix. A nebylo jasné, do kdy potrvá. Alternativy pro memoriál byly různé.

Listopad, přesunutí jinam, nebo na začátek příští sezony, zrušení... Ale vše se závodem dopadlo asi lépe, než se čekalo. A s raritním rozuzlením. Pojede se bez osvětlení, protože to momentálně na Markétě není funkční, ale odpoledne ani není třeba. A s bleskově poskládanou startovní listinou.

„Vzalo to obrat, že se nám rekonstrukce malinko zastavila," říká Ondrašík. Vstupenky už jsou v předprodeji. S ohledem na to, že v Polsku bude řada kvalitních jezdců volných, protože jejich kluby nepostoupily do play off tamní ligové soutěže, se neobává, že by neměl kam sáhnout při obsazování startovní listiny.