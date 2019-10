Vyznamenání pro motokrosaře? Je to mistr světa, poznamenal Zeman

Night of the Jumps

Mezi vybranými tradičně budou i sportovci. Dojít by zřejmě mělo na Jaromíra Jágra, v nejrůznějších seznamech adeptů na ocenění se objevuje i Libor Podmol, přední freestyle motokrosař. Překvapení? Pro mnohé určitě.

Zeman se vyjádřil že to rozhodně není kvůli tomu, že by jej Podmol nějak podpořil v prezidentské volbě. „Ale za to že je mistrem světa v akrobatické disciplíně," vyjádřil se na adresu šampiona ve freestyle motokrosu. Svoji disciplínu obohatil i o nové prvky.

Za novátorství ale také zaplatil daň v podobně řady zranění. To poslední z jara letošního roku jej vyřadilo na dlouhé měsíce.

Do zlámaných dolních končetin mu při operaci vpravili 39 šroubů. Nyní se stále ještě zotavuje, vyráží ovšem alespoň coby moderátor se svými kolegy na nejrůznější motoakce. Nedávno si na pražské Markétě připsali vydařené účinkování při Tomíčkově memoriálu. Symbolicky vystoupí i při tradičním klání v pražské areně 2. listopadu. Bez motorky

„Díky mému zranění ještě nemůžu startovat... Ještě to k tomu prostě není. Fakt jsem se snažil a léčím se s ohledem na zranění velice nadprůměrně, ale holt jsem si ty moje fajfky roztříštil dost," napsal na sítě pětatřicetiletý motokrosař. Případné vyznamenání zatím nijak nekomentoval, což je ovšem v souladu s protokolem spojeným s přijetím vyznamenání.