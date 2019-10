Jed a závist? Pojďte do mě, v dobrém vám to vrátím, píše vyznamenaný Podmol. Místo kšiltovky nasadil něco jiného

„Tak to vypadá, že tím životem proplouvám s vyznamenáním...," psal na sítích s hrdostí a radostí. Pro mnohé bylo jeho jméno mezi oceněnými překvapivé. Prezident jej zařadil mezi vyznamenané coby FMX šampiona, který přinesl do svého sportu nové prvky.

„Mám z toho radost, ať si kdo co chce říká. Tolik hustejch lidí, válečnejch hrdinů, vážených doktorů... no a pak já a Jarda (Jágr). Bylo mi ctí být ve vaší společnosti vyznamenaných. Máme to u nás v zemi tolik šikovných lidí," rozepsal se dále na sítích, kde je tradičně velmi aktivní. I teď, kdy na motorku nemůže, protože se stále dává dohromady po těžkém zranění z první poloviny tohoto roku.

Někteří jeho fandové očekávali, že na slavnostní večer dorazí s tradiční kšiltovkou. Nakonec se v ní neukázal, vybral si jinou pokrývku hlavy, ale ani tu nepředvedl při slavnostním aktu, ale jen venku před Hradem.

Počítal, že ne všichni budou kvitovat, že je mezi oceněnými. „Pojďte do mě hejtři, já vám to v dobrém vrátím," zachovával dobrou náladu i na fotografii.