Za účast na Hradě schytal i kritiku. Můj vzkaz? Ať si trhnou nohou, směje se Podmol

Překvapilo vás, že jste se ocitl mezi vyznamenanými?

Určitě. Jsem freestyle motorkář, náš sport není populární jako fotbal nebo hokej. O to víc mě těší, když si někdo všimne, co dělám. Asi jsou za tím i nějaké úspěchy jako titul mistra světa nebo vítězství na X-Games, ale má to podle mě i přesah, že se poslední dobou snažím lidem ukazovat správnou cestu a motivovat je k dobru.

Kdy vám pozvánka přišla?

Asi před měsícem se oznamovalo, že by mohlo něco takového přijít. Probíhá to telefonicky, ze začátku jsem si myslel, že si ze mě dělají srandu. Ale když mi dvakrát zopakovali, že opravdu volá Kancelář prezidenta republiky, začal jsem je vnímat a měl jsem radost.

Na snímku jsou ocenění Libor Podmol (vlevo) a David Michajlak po ceremoniálu.

Vít Šimánek, ČTK

Jak jste si užil slavnostní večer na Pražském hradě?

Tam je krásně. Je to obrovská stavba a sálá z ní úcta ke všemu. Ještě když tam dupali vojáci, kteří mají snad boty ze železa, rozléhalo se to sálem, ta atmosféra byla silná. Cítil jsem pokoru a bylo mi ctí stát s ostatními vyznamenanými na jednom místě.

Co jste si s prezidentem stihli říct?

Před vyhlášením tam byla hodinka, kde jsme si my vyznamenaní s prezidentem dali víno a společně jsme diskutovali, kam by se měl život ubírat. Ale tváří v tvář už jsme si jen popřáli hodně zdraví, pak pan prezident pronesl nějaký vtip, co se týká mé kšiltovky a klobouku.

Před oceněním jste si dělal legraci, že si kšiltovku na Hrad vezmete.

Měl jsem s sebou klobouk, ale i ten jsem sundal. V té atmosféře by mě ani nenapadlo si ji vzít, byl jsem pokorný.

Motocyklový závodník Libor Podmol na snímku pořízeném po ceremoniálu.

Ondřej Deml, ČTK

Oblek jste asi vytáhl po delší době.

Na speciální událost jsem si koupil nový. Měl jsem období, kdy jsem obleky docela nosil, ale poslední dobou už šly stranou.

Kam si vyznamenání dáte? Mezi své motokrosové trofeje?

Asi ho dám do své pohárové místnosti. Jsem na něj hrdý, tak doufám, že bude příležitost ho zase někdy vytáhnout.

Motocyklový závodník Libor Podmol (vpravo) převzal z rukou prezidenta ČR Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně.

Vít Šimánek, ČTK

Druhým oceněným aktivním sportovcem byl Jaromír Jágr. Prohodili jste pár slov?

On přišel na poslední chvíli, tak jsme se moc nepotkali. Jen když jsme odcházeli z Hradu, tak jsem se fotil a on prohodil něco ve stylu, že už tam jede PR. Chtěl jsem si s ním taky udělat fotku, ale už přede mnou utekl do auta, ani se neotočil. (úsměv)

Na sociálních sítích jste vedle gratulací měl i dost kritických až nenávistných ohlasů na to, že jste ocenění přijal. Vaše reakce?

Snažím se je nečíst, ale vždycky se ke mně něco dostane. To jde ruku v ruce, ale ať si říká každý, co chce, máme demokracii, tak ať si to užijou. Já to jejich zlo budu obracet v dobro, tak ať si trhnou nohou.

Na snímku jsou (zleva) lékař Luboš Petruželka, podnikatel Vladimír Plašil, motocyklový závodník Libor Podmol a lékař Josef Podstata před zahájením ceremoniálu.

Ondřej Deml, ČTK

Vy jste se s prezidentem Zemanem potkali už před několika lety při premiéře vašeho filmu Tomorrow will be better.

Když jsme se vrátili z Ameriky s (režisérem) Martinem Přívratským, pozvali nás do České televize a Miloš Zeman tam zrovna byl, v tu dobu ani nebyl aktivní v politice. Tak jsme prohodili pár vtípků, my ho pozvali na premiéru našeho filmu Tomorrow will be better. A pak se stal prezidentem.

Překvapilo vás, že jste našli společnou řeč? Nečekal bych, že pan prezident bude fanouškem freestyle motokrosu.

Ono to nebylo o motorkách. Spíš jsme se vrátili jako dva kluci z Ameriky, kterou jsme chtěli dobýt, a on nasával pocity mladých lidí, kteří se ve světě snaží něco dokázat.

Freestyle motokrosař Libor Podmol.

Archiv Libora Podmola

Vy od dubnového těžkého zranění, kdy jste si zlámal obě nohy, nezávodíte. Nestihnete ani sobotní Gladiator Games v O2 areně. Jak na tom tedy aktuálně jste?

Můj stav se neustále zlepšuje, bohužel zranění bylo tak velké, že to ještě na závodění není. Jsem natolik zkušený a znám své tělo, že by se nevyplatilo uspěchat návrat ani kvůli věcem, které chci dělat do budoucna. Ale Gladiator Games jsou akcí, s níž jsem spjatý od začátku kariéry, takže tam budu pomáhat a mít takovou menší talk show, než to celé vypukne. Těším se, že si to užiju i tak, když tam bude devět z nejlepších jezdců světa.

Už můžete jezdit na motorce?

Kdybych jezdil, tak bych závodil. Ale nemůžu pořádně dupnout, potřebuju, aby ty kosti víc srostly. Jen tak se procházím, denně cvičím a snažím se zdokonalit tělo po jiných stránkách, když ty nohy nemůžu používat tak, jak bych si představoval.

Český freestyle motokrosař Libor Podmol se dává dohromady po ošklivém karambolu, kdy si zlomil obě nohy. Zatím funguje na vozíku, tréninky svého bratra Filipa si ale ujít nenechá.

Archiv Libora Podmola

Hrozí vám ještě nějaká operace?

Byl jsem teď na kontrole a bavili jsem se, že by bylo ke zvážení jednu nohu otevřít a vyndat šroub, který tam dělá trochu neplechu, a pročistit to. Takže z Hradu strmě dolů k doktorům...

Kdy byste se mohl vrátit k závodům?

Až příští rok. Říkal jsem si, že buď to nahecuju teď na Gladiator Games, aby to pro mě mělo smysl, a když ne, tak si tu dovolenku o pár měsíců prodloužím a vrátím se někdy v březnu, až budu stoprocentně fit.

Výjimečná podívaná a parádní výkony elitních českých motorkářů – v akci Libor Podmol. ROCK'N'RIDE

Už budete směřovat k vašemu dalšímu cíli, Rallye Dakar?

Máme takový tříletý plán. V březnu bych se měl začít víc věnovat rallye, objet nějaké menší závody a pak v roce 2021 jet první Dakar. Tam jsem si jistý, že žádnou velkou díru do světa neudělám, jen se s ním seznámím. Druhý Dakar už bych s nimi chtěl závodit a třetí třeba přivézt i nějaký vavřín. I proto nechci přípravu pokazit tím, že bych spěchal na motorku.

Freestyle motokros tedy ustoupí?

Už jsem byl rozhodnutý, že se příští rok vyhnu seriálu mistrovství světa, na který je třeba se celoročně chystat. Chci se připravit na letní X-Games v Americe, na exhibice jako Gladiator Games a snad se podaří připravit nějaký mediální kousek, spekulujeme o skoku z paneláku na panelák nebo skoku přes Vltavu.