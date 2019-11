Hádek obhájil v Enduru evropské zlato. Teď se chystá na Šestidenní

Říká se, že obhájit titul je vždycky těžší než ho poprvé získat, tahle letitá zkušenost platí i v Enduru a letos se o ní přesvědčil čtyřiadvacetiletý motocyklový jezdec pražské Dukly Jiří Hádek v kategorii dvoutaktů nad 250 ccm s motocyklem KTM EXC 300. „Titul jsem získal podruhé, to je v mojí kariéře zatím nejvíc,“ říkal skromně.

„Pořekadlo o těžší obhajobě je pravdivé, o tom jsem se sám přesvědčil. Jste víc na očích soupeřů, všichni vás chtějí porazit. Musíte se připravit ještě lépe než na sezónu, v níž jste získal titul poprvé. Do závodění je třeba dát i víc bojovnosti," zdůraznil, ale hned dodal: „Teď už přemýšlím, co všechno musím udělat, abych příští rok dosáhl zlatého hattricku."

V Enduru neexistují lehké závody, ale Jiřímu Hádkovi daly letos nejvíc z evropských podniků zabrat tratě kolem slovenského Brezna. „Lilo jako z konve, takže trať byla kluzká, smýkalo se to. Všude bláto. V takových podmínkách nesmíte ztratit koncentraci ani na sekundu, protože by vás to mohlo stát titul. Nemluvě o pádech, ale těch jezdec zažije během závodů bezpočet, mne nevyjímaje. Ty v Brezně hodně bolely, protože jich bylo víc než jinde. Pořádně zabrat dostala i fyzička," přiznal Hádek.

Šestidenní je vrcholem každé sezóny. Hádek jich absolvoval už pět, tu nejúspěšnější v roce 2016, kdy český Trophy Team skončil třetí. Jenže ten po pěti leterch Česká republika na Šestidenní do Portugalska letos neposílá, i když by dokázala sestavit silné kvarteto, včetně dvou mistrů Evropy. Tím druhým je Patrik Markvart.

Hádek však na tratích kolem Portimaa a Algarve chybět nebude. „Samozřejmě mrzí, že nepojedeme v nejdůležitější soutěži. O Šestidenní jsem ale nepřišel. Jedu za klubový tým Motorsportu Bozkov, tady kde žiji, jsem tu doma, kluky z týmu dobře znám," pravil jezdec, který ve světovém šampionátu skončil na skvělém pátém místě.

Pojede i jedna Češka

V Portugalsku se představí 17 čtyřčlenných Trophy Teamů, 14 tříčlenných v Junior Trophy a 27 žen v 9 národních týmech Ženské trofeje. Zbytek startovního pole tvoří 22 tří a dvou členných klubových týmů a jednotlivci. Ve startovní listině je 516 jmen.

Jediná Češka sedmadvacetiletá Zuzana Nováčková pojede v klubových barvách týmu, který staví rodina Kuklíků a pojede pod hlavičkou Motokrosová škola.cz. České klubové týmy pojedou v tomto složení: KBS Unhošť (Patrik Markvart, Adolf Živný, Jakub Hroneš), Motorsport Bozkov (Jiří Hádek, Jakub a Tomáš Kouckých) a Motokrosová škola Benešov (Zuzana Nováčková, Robert Friedrich, Zdeněk Pitel).