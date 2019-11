Salto a strach o nohy. Mistra světa smetla v obrovské rychlosti soupeřova motorka

Francouzský závodník Zarco upadl v 14. kole nedělní Velké ceny Valencie z průběžného 11. místa. Devětadvacetiletý jezdec se vydal směrem k ochranné bariéře hledat svůj stroj, ale k jeho smůle upadl na stejném místě i Iker Lecuona. A pak se to stalo.

Lecuonaův motocykl vlétl v plné rychlosti do Zarca a to s takovou intenzitou, že Francouz udělal nekontrolovatelné salto vzad. Šokovaný jezdec zůstal klečet na zemi a vyděšený kolega mu ihned přispěchal na pomoc.

Sám závodník později přiznal, že se bál o své nohy. „Šel jsem pro motorku a najednou náraz, bylo to obrovské překvapení," nechal se slyšet pro server Foxsports. „Byl to velký šok a cítil jsem divnou bolest v levém kotníku, nemohl jsem s ním pohnout a byl jsem si jistý, že je to zlomené," popsal své pocity.

„Vypadá to ale, že jsou všechny kosti ok. Nic zlomeného, ale myslím, že to odnesly vazy. Zítra půjdu na podrobné vyšetření a uvidíme," dodal jezdec, kterému končí smlouva s týmem LCR Honda a pro novou sezonu si bude muset hledat stáj novou.