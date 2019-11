Zažil jsem super chvíle i obtížná období, ohlíží se za kariérou v MS silničních motocyklů Abraham

Zaskočilo vás to?

Rozhodně. Považuju to za podraz. Ještě před pár dny jsem se bavil na testech ve Valencii s týmovým šéfem Rubensem, který mě ujišťoval, ať jsem v pohodě, že se mnou dál počítají. Chystali jsme se jen změnit pár věcí ve smlouvě. A pak přišel mail s výpovědí, aniž by se někdo obtěžoval aspoň zvednout telefon. Zarazilo mě i to, že výpověď byla napsána ve španělštině, přestože v týmu dobře věděli, že ji příliš neovládám.

Zřejmě se dá předpokládat, že vaše místo zaujme Francouz Zarco...

Asi ano. Podle mých informací dělal všechno pro to, aby se do Avintie místo mě dostal. A pravděpodobně to taky tak bude. V našem sportu se může stát, že někdo nasype víc peněz, ale je potřeba se na tom domluvit zavčas, a ne se do poslední chvíle tvářit, že je všechno v pořádku. Kdybych to věděl v létě, měl bych ještě dost času najít si jiné angažmá. Přitom mně zaplatili i další testy v Jerezu. Připadá mi to strašně divné a účelové. Nevím, co si o tom mám myslet. Zvlášť když já jsem nic ze smlouvy neporušil.

Karel Abraham na okruhu v texaském Austinu.

www.karelabraham.com

Zklamal vás někdo osobně?

S manažerem Rubensem jsme občas spali v jednom pokoji na hotelu a sem tam si ode mě půjčoval auto. Tvářil se jako kamarád. A teď jsem se od něj nedočkal jediného slova vysvětlení. Prakticky se mnou nekomunikuje.

Znamená to pro vás konec kariéry?

Na devětadevadesát procent ano. Nechci se někde držet za každou cenu. Návrat o kubaturu níž nebo do superbiků, které jsem si před třemi lety už také vyzkoušel, mě neláká. Takřka jistě už nebude moje budoucnost spojená se závoděním, přestože zatím netuším, kam se vrhnu. Všechno je ještě hodně čerstvé, a já si musím nejdřív především pořádně vyčistit hlavu.

Je to pro vás hodně obtížný okamžik?

Je, nebudu to zastírat. Vždyť motorky byly můj život. Závodění mě strašně bavilo. Jet po dráze třeba víc než třistapadesátikilometrovou rychlostí bylo úžasné.

Jak budete na závodní kariéru vzpomínat?

Zažil jsem s motorkou super chvíle, ale samozřejmě i obtížná období. V motocyklovém sportu se občas dějí věci, které člověk není schopen ovlivnit. Trochu mě třeba mrzí, že se mi nepovedlo dostat se k tomu nejlepšímu materiálu.

Na co budete nejraději vzpomínat?

V roce 2010 se mi povedlo zvítězit ve Valencii v závodě mistrovství světa ve třídě Moto2. A předtím jsem stál na bedně i v Japonsku. To byly krásné zážitky. Do smrti na ně nezapomenu.

Český motocyklista Karel Abraham při Velké ceně Argentiny.

www.karelabraham.com

Proč jste teď ještě odletěl do Španělska?

Letenky už byly zajištěné, a tak jsem odcestoval pro svoje věci. Všechno se seběhlo strašně rychle, měl jsem tam pořád svoji kombinézu či rukavice.

Uvažoval jste, že byste v případě dodržení kontraktu skončil za rok se závoděním sám?

Trochu jsem o tom začínal přemýšlet. Vím, že letošní čtyřiadvacáté místo a devět bodů měly k ideálu daleko. Ale nechával jsem to otevřené, záleželo by samozřejmě i na tom, jak bych si vedl v příštím ročníku mistrovství světa.

Má podle vás některý z dalších českých jezdců šanci dostat se do MotoGP?

Těžko říct, ale byl bych rád. V mistrovství světa dál zůstávají v kubatuře Moto3 Kuba Kornfeil a Filip Salač. Uvidíme, jak se jejich budoucnost bude vyvíjet. Budu jim držet pěsti, aby se to aspoň jednomu z nich časem povedlo.