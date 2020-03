Motocyklová GP Argentiny byla přeložena z dubna na listopad

Kvůli koronaviru byla odložena Velká cena Argentiny silničních motocyklů, v níž se měli 17. až 19. dubna letos poprvé představit jezdci elitní MotoGP. Organizátoři mistrovství světa přeložili Grand Prix na 20. až 22. listopadu, měla by být předposledním závodem sezony.

V Argentině měli zahájit letošní ročník jezdci královské třídy MotoGP, kteří o víkendu chyběli na zahájení sezony v Kataru. Tam totiž závodili jen jezdci nižších kategorií Moto2 a Moto3, kteří předtím na okruhu Losail testovali. Piloti a členové týmů MotoGP, z nichž řada je z koronavirem těžce postižené Itálie, by po příletu do Kataru museli do dvoutýdenní karantény.

Vedení šampionátu už v minulých dnech přeložilo na podzim Velkou cenu Thajska (původně 22. března), Velkou cenu Ameriky (5. dubna) a nyní i Velkou cenu Argentiny. Po ní už by v závěru roku měla následovat jen Velká cena Valencie, jež kvůli přeloženým Grand Prix dostala nový termín 27. až 29. listopadu.

Po odložení závodu v Argentině je novým začátkem sezony pro MotoGP Velká cena Španělska v Jerezu v termínu 1. až 3. května.