Šampionát na ledě? Tak o titul pojedeme v srpnu

Vyplývá to z aktualizovaného kalendáře evropské sekce Mezinárodní motocyklové federace. Jde ale nadále o provizorní termín a jeho naplnění bude záležet na pandemické situaci ve světě.

V úvahu podle serveru speedwaynews.pl také připadalo uspořádat závod až po skončení programu na klasické ploché dráze, to by ale znamenalo kolizi s bruslařskou závodní sezonou, která by v té době byla už v plném proudu.