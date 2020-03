Cože? Ledová plochá dráha v srpnu? Myslel jsem, že je to fake news, říká český reprezentant

"Myslel jsem, že už motorky přikryju plachtou, ale v srpnu má bejt Evropa. Psal mně o tom jeden Polák už v Berlíně (během mistrovství světa družstev) na facebook, ale odpověděl jsem mu, že se asi upsal," řekl serveru speedwaya-z.cz Hutla. "Myslel jsem, že je to fake news," prozradil pardubický rodák, co si pomyslel po potvrzení odkladu ME na léto.

Na šampionát se chce poctivě připravit, ale očekává, že závod může být ošemetný. "Bude to nebezpečný, když si na to sednem po půl roce," podotkl Hutla. "Bylo by lepší, kdyby tam byl předtím nějakej trénink. Uvidíme, co vymyslej. Každý svezení je dobrý, ale nevím, jestli je ideální na to takhle skočit," naznačil obavy.

Jak ale serveru dále řekl, pro všechny účastníky, mezi které patří i další český reprezentant Jan Klatovský, budou podmínky stejné. "Nikdo nemůže trénovat na ledě," konstatoval Hutla, který v uplynulé zimní sezoně zasáhl z pozice náhradníka jako jediný Čech do ledařského mistrovství světa. Ze čtyř závodů skončil nejlépe devátý ve druhém finále v Almaty a v předčasně skončeném šampionátu obsadil 16. místo.