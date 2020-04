České eso se těší na pátého Václava! Ale se synkem možná dlouhé týdny nebude

„Situace je velmi obtížná. Na jedné straně je člověk šťastný a na druhé má velké obavy, že přivede dítě do takového světa," cituje české plochodrážní eso polský web przegladsportowy.

Právě u našich sousedů, kde je plochá dráha národním sportem, se má i v nové sezoně odehrát pro něj to hlavní. Po minulém ročníku tamní nejvyšší soutěže opustil Vratislav a očekává výkonnostní vzpruhu v novém působišti.

Ale kdy to přijde, to netuší. Může jen uvažovat, jak to bude vypadat, až se v Rybniku vše rozjede v plné parádě. S ohledem na možnost omezeného cestování bude podle polských médií muset počítat třeba i s tím, že se vzdá účasti v dalších ligách. Šestadvacetiletý jezdec tak podle webu bere v úvahu to, že se místo tradičního kočovného přejíždění po Evropě bude muset nějakou dobu usadit v Polsku. I na úkor oddělení od blízkých.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 👼😊😊 @rakovanikola Příspěvek sdílený Václav Milík (@vaclav.milik),Led 12, 2020 v 12:35 PST

Ale nechce předbíhat. Zatím uvažuje o nové otcovské roli. „V České republice je teď situace podobná jako v Polsku," připomíná s tím, že nemocnice jsou teď nastaveny na zvláštní režim. Ani u porodu by asi nemohl být.

„Naštěstí máme termín až v červnu. Doufám, že do této doby se pandemie zpomalí a že všechno půjde dobře a my si užijeme narození zdravého dítěte," říká. Může se těšit na malého Václava... Nositelem stejného jména byl i jezdcův táta, kdysi taktéž uznávaný jezdec. „Ano, bude to další Václav - již pátý v řadě," prozrazuje Milík.