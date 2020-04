Po ochrnutí další trable! Legenda na vozíku si musí dát velký pozor

„Chovám se velmi zodpovědně a jediní lidé, kteří mě teď navštěvují, jsou fyzioterapeuti. Je to velmi úzká skupina důvěryhodných lidí, kteří znají můj stav a jsou velmi opatrní," říká Gollob pro web przegladsportowy.pl.

Cvičení, která má předepsaná po nehodě před třemi roky, nemůže mistr světa z roku 2010 přerušit. „Musím pokračovat, abych neztratil to, co jsem zatím dokázal," vypráví dále o své situaci.

Vážnou nehodu utrpěl před třemi roky během tréninku na motokrosovém stroji. Jeho pohyblivost byla výrazně omezena. K tomu časté infekce a další problémy. O každé zlepšení stavu musel tvrdě bojovat cvičením.

Jen zřídka dosud mířil ven. To však nelze srovnávat se současnou situací, když už nestačí ani to, že dostal absolutní zákaz opouštění bytu. Nemůže už počítat ani s tím, že ho budou četněji navštěvovat příbuzní.

Lidský život je velmi křehký

Jeho organismus s oslabenou imunitou si teď musí dát velký pozor na hrozící nákazu. Je mu jasné, že patří k ohrožené skupině. V bydhošťské nemocnici, kde normálně prodělává série cviků, byl naposledy zkraje března. V blízké budoucnosti neočekává, že by tam byl znovu přijat. Zůstávají tam pouze lidé s nejzávažnějšími problémy. Kromě toho by jej pobyt v nemocnici možná i ohrožoval. Pečuje tak o něj hlavně současná partnerka Mariola.

A sám je velmi obezřetný. Na nějaké slavení sobotních 49. narozenin asi neměl moc náladu. „Sedím doma, ale přiznávám, že s hrůzou sleduji, co se děje. Během několika týdnů virus ochromil celý svět a obrátil naše životy vzhůru nohama. Lidský život je mnohem křehčí, než si myslíme. To by nás mělo přimět uvědomit si, že o sebe musíme pečovat a vážit si toho, co máme. Nyní se nikdo nesměje, víme, že život už nebude stejný," přemítá.