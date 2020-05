Vaňková: Dorna chce jet Grand Prix v Brně, bude to asi bez diváků

Promotérská společnost Dorna má zájem, aby se v srpnu jely v Brně závody mistrovství světa silničních motocyklů. Na dotaz ČTK a Českého rozhlasu to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Závody jsou v ohrožení kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem. Podle Vaňkové by se asi jelo bez diváků, bude ale záležet na postoji státu. Počet závodníků a členů jejich týmů totiž přesahuje 1000 lidí.

Primátorka řekla, že se jedná s Dornou o snížení zalistovacího poplatku, který je kolem 120 milionů korun. Bez snížení by spolek kraje a města neměl na pořádání závodů peníze kvůli výpadku ze vstupného.

Závody jsou v plánu od 7. do 9. srpna. "Měl by to být dokonce první závod (MotoGP), což je z mého pohledu velká reklama. Je ale jasné, že pokud se závody budou konat, tak bez diváků. Prověřujeme možnost konání pouze za přítomnosti jezdců a jejich týmů, což je přes 1000 lidí. Pro nás je zásadní stanovisko státu a vlády, jestli by se v tomto případě mohly závody konat," uvedla Vaňková.

Pokud spolek kraje a města, který má závody pořádat letos popáté, dostane kladné stanovisko, bude se dál jednat o podmínkách s Dornou. "Je jasné, že když vypadnou příjmy z prodeje vstupenek, neměli bychom na pokrytí všech nákladů. Dovedu si představit, že se závod pojede, pokud Dorna bude souhlasit s výrazným snížením zalistovacího poplatku. Jinak nebudeme schopni závod ufinancovat," řekla primátorka.

Podle ní se sice trochu sníží náklady například tím, že nebude potřeba stavět tribuny, největší náklady ale tvoří právě zalistovací poplatek. "Podle mého názoru ale Dorna bude souhlasit se snížením. Jde jen o to, jestli najdeme kompromis, aby to bylo vyrovnané," dodala Vaňková.

Zastupitelstvo Brna schválilo, že dá na letošní ročník závodů 30 milionů korun, stejnou částku schválilo i jihomoravské zastupitelstvo. Stát by měl přispět 55 miliony stejně jako loni. "Zatím s tím takto počítáme. Definitivní stanovisko z úrovně státu předpokládáme současně s vyjádřením, zda bude možná závody pořádat," doplnila Vaňková.

Sezona motocyklového MS je v současnosti paralyzována. Šampionát sice odstartovala začátkem března Velká cena Kataru, tam se ale představili jen jezdci nižších tříd Moto3 a Moto2.

Další podoba kalendáře je stále nejistá. Odložené zůstávají závody ve Španělsku, Francii a Itálii, jejich konání je ale čím dál méně pravděpodobné. V minulém týdnu byly zrušeny Velké ceny Německa, Nizozemska a Finska. Brněnská GP je nyní v kalendáři nejbližším závodem.