Hejtman Šimek chce osud motocyklové Grand Prix vyřešit co nejdřív

Otázku konání letošního a příštího ročníku brněnského závodu mistrovství světa silničních motocyklů chce jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) vyřešit v nejbližších dnech. Velká cena by se měla jet letos bez diváků od 7. do 9. srpna. Termín zasedání brněnského zastupitelstva 16. června, které by mělo podmínky konání Grand Prix schvalovat, považuje za příliš pozdní, řekl dnes na briefingu. Podle něj je potřeba jednat mnohem rychleji kvůli tomu, že promotér závodů Dorna chce zveřejnit kalendář "v řádu hodin až dnů", a kvůli lidem, kteří si koupili vstupenky a neví, co s jejich penězi bude.