100 000 zklamaných. Motocyklová 24h Le Mans se pojede bez diváků

Že se vytrvalostní klasika na okruhu Bugatti musí jet za zavřenými dveřmi, oznámili ve společném prohlášení francouzští pořadatelé, Mezinárodní motocyklová federace FIM a promotérská společnost mistrovství světa endurance Eurosport Events.

"Bezprecedentní situace vyžaduje mimořádná opatření. Závod se sice pojede za zavřenými dveřmi, ale aspoň se pojede. To je to nejdůležitější, především co se týče mistrovství světa a motorsportu jako takového," uvedl Pierre Fillon, prezident pořadatelského automobilového klubu.