Bývalý český plochodrážní šampion Kůs ukončil kariéru

Český plochodrážní šampion z roku 2010 Matěj Kůs ukončil ve třiceti letech kariéru. Dlouholetý reprezentant a závodník pražského Olympu a Markéty se od předloňského zranění nohy v anglické lize objevil na oválech už jen sporadicky a nyní oznámil, že se závoděním končí. Jak řekl serveru speedwaya-z.cz, původně plánoval dát se zdravotně do pořádku a potom se vrátit. Nakonec se rozhodl jinak.

"Sportovně mám to nejlepší za sebou a dál bych závodil jen ze setrvačnosti a nějaké obživy. To nebyl důvod, proč jsem začal závodit. Je dobré si to přiznat a umět ty dveře zavřít včas," citoval magazín Kůse.

Kůs je dosud posledním českým vítězem populárního Tomíčkova memoriálu v Praze (2010), o rok dříve vyhrál v Pardubicích prestižní Zlatou stuhu juniorů, s bratry Drymlovými se dvakrát radoval z titulu mistrů Evropy dvojic. Pětkrát se zúčastnil Grand Prix České republiky, naposledy do závodu mistrovství světa zasáhl jako náhradník v roce 2015, v letech 2009 až 2011 startoval na divokou kartu. Jeho nejlepším výsledkem je 13. příčka z roku 2011, kdy dokonce vyhrál jednu rozjížďku.

"Přesto, že spousta lidí řekne, kolik se mi toho podařilo, já mé závodění vnímám, že jsem nenaplnil vlastní očekávání a všechny cíle, které jsem si před sebe postavil," konstatoval Kůs. "Neodcházím ale vůbec smutný, jsem šťastný a vděčný za vše a za všechny lidi, které mi tento sport do života přinesl. Mám obrovské štěstí, že ukončím závodění zdravý, ne každému se to podaří. Jak zdravotně, tak ekonomicky," uvedl.