Nároďák ve finále! A šance pro největší české eso

V postupně znovu poslepované sezoně se rýsují i české šance. S improvizací v rámci kalendáře Grand Prix jednotlivců přišli pořadatelé plochodrážního MS s novinkou i v týmové soutěži, jejíž rozhodující závod se má uskutečnit v závěru října. Do finále šampionátu byli v trvající koronavirové krizi od stolu posunuti čeští jezdci. A největší domácí trumf Václav Milík bude mít i velkou individuální šanci. Byl nominován do Challenge, v němž může v srpnu usilovat o místo v celém příštím ročníku Grand Prix.

Opakovaně odkládané semifinále MS týmů, které se v Lotyšsku mělo jet 26. a 27. září, bylo nakonec zrušeno s tím, že prvních sedm zemí z loňského pořadí bude nasazeno přímo do boje o medaile v Manchesteru (24. a 25. října). Na českou sestavu by se za normálních okolností nedostalo.

Německá federace ovšem rozhodla stáhnout ze soutěže svůj tým, což Česko přiřadilo k dalším účastníkům finále: Rusku, Polsku, Austrálii, Dánsku, Švédsku a Velké Británii.

„Semifinále jsme nejprve přesunuli v naději, že ho budeme moci uspořádat. Ale některé země kvůli koronavirovým omezením nemohou cestovat do Lotyšska, a není tedy možné uspořádat semifinále na patřičné úrovni," uvedl Paul Bellamy, šéf společnosti BSI, která má organizaci vrcholných podniků na starost.

Finále v Británii by nemělo být ohroženo. Podle nedávného prohlášení tamní vlády by v říjnu už mohlo dojít i na návrat publika na sportoviště, finále by tak mohlo mít i odpovídající kulisu.

Na 22. srpna je do chorvatského Goričanu plánován závod Challenge, v němž se pojede o tři místa v příštím ročníku Grand Prix. Do Challenge se jezdci měli dostat na základě výsledků kvalifikačních kol, ta ovšem byla zrušena a od stolu bylo nominováno 16 závodníků včetně Václava Milíka, nejlepšího domácího jezdce, který by měl být hlavním českým trumfem i v týmové soutěži.