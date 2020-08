Pořadatelé GP Brno vyzývají fanoušky: Zůstaňte doma!

Měla to být velká sláva, zatím však půjde o podivnou podívanou. Oficiálně bez diváků se totiž kvůli protikovidovým opatřením koná o víkendu brněnský závod mistrovství světa silničních motocyklů. Měl být oslavou sedmdesáti let od prvního závodu Grand Prix na českém území, jenže jezdce na rychlých strojích zachytí jen televizní kamery.

Nervy však nebudou mít pouze závodníci. V maximální pohotovosti jsou i hygienici a také pořadatelé z řad policie a strážníků. I když budou tribuny prázdné, zabránit přítomnosti diváků za ploty závodiště tak jednoduše nelze.

„Zůstaňte doma," apeluje na případné zájemce, kteří se nechtějí dát od fyzické návštěvy okolí okruhu odradit, ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Drony zabaví

„Mrzí nás to, ale nezbývá nám než respektovat rozhodnutí státu, co se týče počtu diváků na veřejných akcích a také požadavků promotéra závodů, tedy Dorny. Nekomplikujte nám už beztak složitou situaci, zůstaňte doma u televizorů a nesnažte se k okruhu přibližovat. Pro zajištění klidného průběhu akce budeme ve spolupráci s policií intenzivně monitorovat vnější hranici areálu," varuje případné návštěvníky Ulmanová.

A i když budou od pátku do neděle zcela uzavřeny jindy veřejně užívané komunikace kolem závodiště a otevřeno nebude ani jediné parkoviště, přece jen pořadatelé spolu s policisty konflikty očekávají.

„Nemůžeme nikomu bránit ve vstupu do lesa, který u trati je. Samozřejmě tito návštěvníci musejí dodržovat všechny platné předpisy, které s pohybem v lese souvisejí, ale zakázat jim pohyb v něm nelze. V případě porušení předpisů však budeme nekompromisní, stejně jako upozorňujeme všechny, kteří si rádi pořizují různé záběry drony, že o ně přijdou," varuje jihomoravský policejní ředitel správy Leoš Tržil.

Kdo okruh v Brně zná, ví, že jsou v jeho okolí místa, kudy lze alespoň část trati vidět i zpoza plotu

Jak dodala ředitelka Ulmanová, hygienický servis si na okruhu zajišťuje samotná Dorna. „Všichni jsme již absolvovali testy na covid, výsledky byly do druhého dne. Zatím není jasné, komu a kdy se budou testy opakovat. Ne všichni, kteří zajišťují chod závodů, se totiž se všemi nadále setkávají. Jde například o traťové komisaře, kteří se již nedostanou do styku s lidmi z padoku, podobně jako některé další servisní služby," vysvětlila Ulmanová.

I když pořadatelé snížili počet lidí v servisních službách oproti jiným závodům zhruba na polovinu, pořád se jedná o asi 1200 lidí, kteří zajišťují závody pro jezdce a jejich týmy, těch je kolem dvou tisíc. A co v případě pozitivního nálezu? „Okamžitá karanténa, je zajištěn i hotelový pokoj," dodává ředitelka.

Podle současných českých předpisů by se paradoxně brněnská Grand Prix mohla konat i s diváky, kteří by mohli sledovat závody odděleně na tribunách. Byla to ale Dorna, která stanovila podobu závodu, jehož konání pro příští léta není jednoznačné.

Výhodné podmínky

„Jednání musela brát v potaz aktuální pozici Spolku, kterému měla letos vypršet pětiletá smlouva s Dornou na pořádání velké ceny. I proto byly s promotérem dohodnuty pro nás výhodné podmínky pro letošek bez účasti diváků a současně i podmínky pro konání dodatečného plnohodnotného závodu pro majitele na letošek zakoupených asi 22 tisíc vstupenek v roce 2021," uvedl hejtman kraje Bohumil Šimek (ANO).

Letos je tedy zalistovací poplatek pro pořadatele jeden milion eur místo původně požadovaných 4,6 milionu, a příští rok to bude šest milionů eur, přičemž se mluvilo už o sumě mezi osmi a devíti miliony.

„Jak to bude po roce 2021, zatím jasné není, ale nejlépe by bylo, kdyby se stal členem Spolku i stát," doplnila primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), která už dříve naznačila, že není zastáncem závodů za každou cenu, pokud se každoročně zvedají astronomické sumy za jejich pořádání.